SÃO JOÃO 2025 Geraldinho Lins, Fafá de Belém e mais: noite de São João leva multidão ao Sítio Trindade, no Recife Antes dos shows principais, o Sítio também foi palco da final do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

O Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife, viveu uma noite de pura celebração nesta terça-feira (24), Dia de São João. O polo mais tradicional do São João do Recife ficou lotado para ver de perto uma programação que reuniu nomes consagrados da música nordestina e nacional.

Geraldinho Lins, Fafá de Belém, Irah Caldeira, Liv Moraes e o grupo Coco do Juremá foram os responsáveis por embalar o público, que não arredou o pé da festa.

A maratona musical começou com o som percussivo e contagiante do Coco do Juremá, aquecendo o clima junino no palco principal. Em seguida, Liv Moraes emocionou com sua voz marcante, preparando o terreno para Irah Caldeira, que fez o público cantar junto seus clássicos nordestinos.

Já Fafá de Belém, com seu carisma e repertório que une o Norte e o Nordeste, fez da noite um momento de celebração das raízes culturais brasileiras. E foi Geraldinho Lins quem encerrou a programação, colocando todo mundo pra dançar forró até o final.

“Hoje é dia de celebrar com grandes artistas como Fafá de Belém e Geraldinho Lins. É o nosso jeito de valorizar a cultura popular e reforçar o compromisso com o que é do povo”, disse o prefeito João Campos, que acompanhou a festa.

Público lotou o Sítio Trindade, no Recife, no Dia de São João | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Antes dos shows principais, o Sítio também foi palco da final do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. O grupo Matutinho Dançante levou o primeiro lugar e o prêmio de R$ 10 mil. A disputa ainda rendeu troféus para melhor casamento, figurino, trilha sonora, coreografia, marcador e desenvolvimento de tema.

Para a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, o sucesso da festa mostra que o Recife sabe fazer São João como poucos. “Estamos batendo recordes de público. O Sítio Trindade está tomado de famílias, muita animação, fogos, quadrilhas e tradição. Quem vem aqui não sente falta de ir ao interior, porque tudo que é bom no São João está aqui”, afirmou.

A festa no Recife continua até o próximo domingo (29), com programação espalhada por vários polos da cidade. A agenda completa está disponível no site recifejunino.recife.pe.gov.br.

Fafá de Belém, no Sítio Trindade | Foto: Marlon Diego/PCR

Geraldinho Lins, no Sítio Trindade | Foto: Marlon Diego/PCR

