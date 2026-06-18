Geraldo Azevedo, Wesley Safadão, Luan Santana e mais: confira programação do São João em Pernambuco
Festejos juninos seguem a todo vapor durante o final de semana em diversas cidades do estado
O final de semana que antecede o São João, comemorado na próxima quarta-feira (24), deve ser agitado em Pernambuco, com programações em todas as regiões do estado a partir desta sexta-feira (19).
Na sexta (19), o público também deve aproveitar para acompanhar a segunda partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, que enfrenta o Haiti, às 21h30.
No Sítio Trindade, principal polo do Recife, em Casa Amarela, na Zona Norte, a atração da noite é o cantor Geraldo Azevedo, previsto para subir no palco às 23h30.
Antes, a programação tem início a partir das 18h com a Ciranda Dengosa. Em seguida, a dupla Caju e Castanha, os homenageados do São João do Recife, participam dos festejos, a partir das 19h50.
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A festa continua no sábado (20) com Boi Faceiro, Bia Marinho, Anastácia e Fim de Feira, e no domingo (21), que terá apresentações do Grupo Mazuca da Quixaba, Rogério Rangel, Banda de Pau e Corda, Novinho da Paraíba e Geraldinho Lins.
No interior, o destaque fica para o São João de Caruaru, no Agreste, que recebe Wesley Safadão e Eric Land na sexta-feira.
Entre os artistas mais esperados, estão a dupla Matheus e Kauan, que sobem no palco do Pátio de Eventos neste sábado, assim como os cantores Luan Santana e Henry Freitas, que estarão presentes no Maior e Melhor São João do Mundo no domingo.
Confira a programação do São João nas principais cidades de Pernambuco neste final de semana:
Recife
Sítio Trindade
Sexta-feira (19 de junho)
Palco principal
18h - Ciranda Dengosa
19h50 - Caju e Castanha
21h30 - Jogo do Brasil
23h30 - Geraldo Azevedo
01h - Forró do Muído
Sala de Reboco
18h - Zelyto Madeira
19h - Anchieta Dali
20h20 - Zeh Rocha
21h30 - Jogo do Brasil
23h30 - Cydia Lima
01h - Rodrigo Raposo
Sábado (20)
Palco Principal
18h - Boi Faceiro
19h30 - Bia Marinho
21h - Anastácia
22h30 - Fim de Feira
Sala de Reboco
21h30 - Vinil Gonzagueira
23h - Joaozinho de Exu
0h30 - Israel Filho
Domingo (21)
Palco Principal
17h - Grupo Mazuca da Quixaba
18h20 - Rogério Rangel
19h50 - Banda de Pau e Corda
21h20 - Novinho da Paraíba
22h50 - Geraldinho Lins
Sala de Reboco
22h30 - João Lacerda
Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
Sábado (20)
15h50 - Quadrilha Junina Flor Mirim
16h30 - Quadrilha Junina Encantos
17h10 - Quadrilha Junina Maracabarro
17h50 - Quadrilha Junina Matulão
18h30 - Quadrilha Junina 04 de Outubro
19h10 - Quadrilha Junina Couro Quente
19h50 - Quadrilha Junina Coração Mirim
20h30 - Quadrilha Junina Mirim Fusão
21h10 - Quadrilha Junina Matutinho Dançante
Domingo (21)
15h10 - Quadrilha Junina Xilindró de Ritmos
15h50 - Quadrilha Junina Trapiá
16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
17h10 - Quadrilha Junina Raízes do Rosário
17h50 - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
18h30 - Quadrilha Junina Quentão Mirim
19h10 - Quadrilha Junina Explosão
19h50 - Quadrilha Junina Mirim Evolução
20h30 - Quadrilha Junina Brincant’s Show
21h10 - Quadrilha Junina Os Matutos do Sertão
Rio Branco
Sexta (19)
12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)
16h - Trio Sanfona do Povo
17h - Trio Xodó Maior
18h - Trio 100% Mulher
19h50 - Márcia Pequeno
21h30 - Jogo do Brasil
23h30 - Regente Joaquim
Sábado (20)
12h - Trio Astral (Itinerante)
16h - Balé Popular do Recife
17h - Cantata Junina
19h30 - Balancê Poético
21h - Mônica Feijó
22h30 - Laís Senna
0h - Luciano Magno
Domingo (21)
12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)
15h - Cavalo Marinho Boi Pintado
16h - Quadrilha Junina Lumiar
17h - Coco dos Pretos
18h - Adiel Luna
19h30 - Luan Nascimento
21h - Walkyria Mendes
Pracinha Cultural (Praça de Boa Viagem)
Sexta (19)
17h30 - Trio Forró Brasileiro
Rafa Moná
Jogo do Brasil
Luciano Ferraz
Sábado (20)
Trio Fuxico
Quadrilha Junina Raízes do Pinho
Forró das Estrelas
Olinda
Arena Olinda (Fortim do Queijo)
Sexta (19)
Andrielly Souza
De Cara com o Samba
Tocha
DJ Renatinho Santana nos intervalos
Largo do Amparo
Sábado (20)
19h - Arraiá do Ró
20h - Coco de Arueira
Local: Alto do Sarapião, Amaro Branco
20h30 - Cortejo Menino de Rio Doce
Local: Rua do Rouxinol - Rio Doce, Olinda
Paulista
Sexta (19)
15h - Cortejo Junino "Sem Cultura Popular Não Existe Tradição"
Concentração: Praça Alberto Lundgren - Centro, Paulista
Percurso: Rua Siqueira Campos até a Igreja de Santa Isabel - Centro, Paulista
Sábado (20)
10h às 12h - Forró na Feira
Local: Rua Siqueira Campos - Centro, Paulista
A partir das 14h - São João no Centro
Local: Em frente à Igreja de Santa Isabel - Centro, Paulista
Grupo Bugarhy e convidados
Paulo Biony
Dudu Pé de Serra
Jaboatão dos Guararapes
Antigo Senai (Jaboatão Centro)
Sexta (19)
Banda Praieira
Geraldinho Lins
Jogo do Brasil
Gewl e Seus Manos
Sábado (20)
20h - Xuxinha
22h - Allan Carlos
Rua 16 (Curado I)
Sexta (19)
19h - Betty Xuca
20h - Rogério Som
21h30 - Jogo do Brasil
23h30 - Valquíria Santana
Sábado (20)
Festival do Brega
19h50 - MC Abalo
21h - Luiza Ketylin
Gravatá
Sexta (19)
Murilo Huff
Priscila Senna
Eric Land
Wallas Arrais
Jogo do Brasil
Sábado (20)
Falamansa
PV Calado
Baby Som
Danillo Henrique
Domingo (21)
Natanzinho Lima
Taty Girl
Lipe Lucena
Maurício Meneses
Caruaru
Sexta (19)
Pátio de Eventos
Taty Girl
Sâmya Maia
Jogo do Brasil
Wesley Safadão
Eric Land
Sábado (20)
Mateus Santos
Léo Foguete
Lipe Lucena
Matheus e Kauan
Domingo (21)
Marquinhos Maraial
Silvânia e Berg
Luan Santana
Henry Freitas
Alto do Moura
Sábado (20)
Petrúcio Amorim
Noda de Caju
Garota Safada
Domingo (21)
Matheus Vinni
Forró da Brucelose
Novinho da Paraíba
Polo Azulão
Sexta (19)
Los Cubanos
Jogo do Brasil
Cascabulho
Elvis
Neiff
Sábado (20)
Maestro Spok
Maestro Mozart
André Rio
Chico César
Arcoverde
Sexta (19)
Dani Aguiar
Talita Mel
Priscila Senna
Sábado (20)
Mayana Neiva
Edy e Nathan
Fabinho Testado
Domingo (21)
Ciro Santos
Assisão
Super Dara
Capital do Sol
Felipe Amorim
Petrolina
Pátio Ana das Carrancas
Sexta (19)
Leonardo
Natanzinho Lima
Rey Vaqueiro
Seu Desejo
Michele Andrade
PV Calado
Sábado (20)
Gusttavo Lima
Pablo
Zé Vaqueiro
Jonas Esticado
Toque Dez
Trio Granah
Domingo (21)
Marisa Monte
João Gomes
Dorgival Dantas
Waldonys
Lucy Alves
Fabiana Santiago
Tenda do Forró
Forró do Moreno
Ditinho do Acordeon
Sábado (20)
Poquemon
Mundinho de Rajada
Domingo (21)
Gustavo Sanfoneiro
Bezerros (Serra Negra)
Sábado (20)
Ciel Santos
Josildo Sá
Assisão
Emerson Cavalcante
Domingo (21)
Fabiana Pimentinha
Henrique Barbosa
Almir Rouche
Assum Preto
Higor Henrique
Araripina
Sexta (19)
Gusttavo Lima
Natanzinho Lima
Léo Foguete
Wawa
Litto Lins
Sábado (20)
Henrique e Juliano
Grelo
Patrick Costa
Moleca 100 vergonha
Nazaré da Mata
Sexta (19)
Praça João XXIII (Praça da Catedral)
17h - Quadrilha de Idosos dos Programas Sociais do Município
20h - Guilherme Ferrer
21h30 - Jogo do Brasil
0h - Pedrinho Pegação
Sábado (20)
20h - Luan Douglas
22h - Everton Freitas
0h - Wallas Arrais
Domingo (21)
20h - Felipe Santos
22h - Capim com Mel
0h - Carta de Baralho
Mercado Cultural Pedro Farias
13h - Fruto Proibido
15h - Sylvan Silva
18h - Patativa do Arraiá
Itapissuma
Sexta (19)
Polo Centro
19h30 - Amanda Rainha
20h30 - Noara Marques
22h às 00h - Jogo do Brasil
00h30 - Conde Só Brega
Polo Botafogo
18h - Danilo Bolado
20h - Novinho da Paraíba
22h às 00h - Jogo do Brasil
00h - Os Matutos
Polo Mangabeira
20h - Os Matutos
22h às 00h - Jogo do Brasil
00h - Anjos do Forró
Carpina
Sexta (19)
Mel com Terra
Rafael Moura
Clécia Michele
Sábado (20)
Vumbora
Aquários
Stevinnis
Domingo (21)
Novinho
Vitor Vaqueiro
Samuel Black
Salgueiro
Sexta (19)
Fabinho Testado
Juarez
Chico Bala
Sábado (20)
Andrielly Souza
Flay
Forró do Muído
Jameckson
Surubim
Sábado (20)
Leonardo
Priscila Senna
Raphaela Santos
Valda Sedicias