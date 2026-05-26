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TECNOLOGIA Geran-4: Conheça drone russo a jato que pode voar a 500 km/h e desafia defesas ucranianas Segundo a inteligência militar da Ucrânia, o Geran-4 foi introduzido por Moscou em maio e pode carregar ogivas de até 90 quilos; modelo usa motores turbojato de fabricação chinesa

A Rússia começou a empregar contra a Ucrânia um novo drone de ataque a jato, identificado como Geran-4, em uma tentativa de contornar a crescente eficácia dos sistemas ucranianos de interceptação.



Segundo a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, conhecida como HUR ou GUR, o equipamento passou a ser usado em ataques no território ucraniano em maio de 2026, depois de uma fase de testes conduzida por Moscou.

O novo modelo integra uma estratégia russa de aprimoramento da família Geran, amplamente usada na guerra. De acordo com os serviços ucranianos, versões anteriores, como o Geran-3, utilizavam a estrutura do drone a gasolina Geran-2, mas essa adaptação apresentou limitações em voos de alta velocidade e em manobras bruscas.

O Geran-4 teria sido avistado em território ucraniano desde janeiro, mas sua identificação ganhou força no início de maio, depois que o 1020º Regimento de Artilharia de Mísseis Antiaéreos da Ucrânia interceptou um drone a jato posteriormente associado ao novo modelo.

New Russian jet kamikaze drone “Geran-4” in the lens of the Ukrainian interceptor drone STING.



Ukrainian interceptor drones are already capable of catching up with Russian jet kamikaze drones that have a declared speed of 350-500 km/h pic.twitter.com/nzAFYzLylr — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) May 3, 2026

Segundo dados divulgados pela plataforma ucraniana War & Sanctions, que monitora componentes estrangeiros usados em sistemas militares russos, o drone tem 3,5 metros de comprimento, três metros de envergadura, altitude máxima de voo de cinco quilômetros e pode atingir velocidades de até 500 km/h. A inteligência ucraniana também aponta alcance de até 4.500 quilômetros.

A HUR afirma que o Geran-4 recebeu uma fuselagem redesenhada, com perfil aerodinâmico melhorado, estrutura reforçada e motor turbojato mais potente. As asas passaram a ser fixas à fuselagem, e o número de aberturas de manutenção foi reduzido para diminuir a resistência do ar.





A combinação de velocidade e capacidade de manobra é o que mais preocupa Kiev. O drone pode realizar manobras ativas entre 300 km/h e 400 km/h e atingir picos de 500 km/h, o que dificulta sua interceptação por sistemas concebidos para neutralizar drones mais lentos.

O equipamento pode carregar ogivas de fragmentação e alto explosivo termobárico de 50 quilos, identificadas como OFZBCh-50/TBBCh-50M, ou uma ogiva termobárica ampliada de 90 quilos, chamada TBBCh-90, de acordo com os dados publicados pela plataforma ucraniana.

Outro ponto destacado por Kiev é a presença de componentes estrangeiros. Segundo o Kyiv Post, a plataforma War & Sanctions identificou dois motores turbojato de fabricação chinesa associados ao Geran-4: o Telefly LX-WP-160, com empuxo de 160 kgf e já fora de produção, e o Telefly TF-TJ2000A, com empuxo de 200 kgf, também detectado anteriormente no modelo Geran-5.

Os serviços ucranianos afirmam ainda que o sistema de controle de bordo e a base eletrônica do Geran-4 são semelhantes aos encontrados em drones produzidos nas instalações russas de Alabuga, um dos locais associados à produção e montagem de equipamentos usados por Moscou na guerra.

De acordo com a HUR, os primeiros testes teriam sido realizados a partir da região russa de Oryol e do território do antigo aeroporto de Donetsk. A inteligência ucraniana afirma que Moscou prepara a produção em série do Geran-4 em 2026.

Para Kiev, a importância do novo drone vai além do campo de batalha ucraniano. A agência alerta que armas testadas ou usadas na Ucrânia podem ser empregadas posteriormente em outros cenários de conflito. Por isso, voltou a defender sanções mais rígidas e controles mais fortes sobre tecnologias de duplo uso, especialmente componentes estrangeiros que possam ser incorporados a sistemas militares russos.

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