GERE defende a continuidade dos incentivos fiscais

Incentivos fiscais não devem ser vistos apenas como vantagens corporativas, mas sim como instrumentos estratégicos de política econômica para nivelar discrepâncias regionais e estimular o avanço de zonas menos favorecidas. Tais medidas têm o poder de remodelar sociedades, abrir portas e promover um progresso sustentável, repercutindo positivamente em toda a comunidade local.

Neste contexto de compreensão ampliada, o Grupo de Executivos do Recife (GERE) apela, com a autoridade de sua experiência e a sobriedade de seu compromisso com o desenvolvimento regional, pela prorrogação dos incentivos fiscais à Stellantis e à Baterias Moura, empresas que são pilares da robustez econômica em Pernambuco.

O complexo fabril da Stellantis em Goiana/PE, que produz veículos das estimadas marcas Jeep, Fiat e Ram, representa um dos empreendimentos de industrialização mais louváveis do Brasil. Esta instalação já alcançou a notável marca de 1,5 milhão de veículos produzidos, garantindo cerca de 15 mil empregos diretos e impulsionando aproximadamente 60 mil oportunidades de trabalho em sua cadeia produtiva.

Na mesma veia de excelência, a Baterias Moura, sediada em Belo Jardim/PE, se estabelece como o fulcro de inovação e produção de baterias da América do Sul. Com a produção de cerca de 10 milhões de baterias por ano, essa empresa de renome no mercado internacional assegura o emprego de 6 mil profissionais qualificados.

A sinergia entre a Stellantis e a Baterias Moura catalisa o vigor econômico de Pernambuco, reafirmando a essencialidade dos incentivos fiscais como alicerce para a prosperidade regional. Suas trajetórias são exemplos de como a política fiscal pode influenciar positivamente o panorama econômico de uma região.

O GERE sublinha que o Nordeste, historicamente, tem sido cenário de políticas fiscais desfavoráveis. A renovação dos incentivos para tais corporações industriais é uma oportunidade ímpar de corrigir tais desigualdades e de valorizar o potencial inerente ao Nordeste.

Por fim, o GERE estende um convite ao diálogo ao Governo de Pernambuco, à classe empresarial e ao Congresso Nacional, com especial convocação aos parlamentares pernambucanos, reiterando que a continuidade destes incentivos fiscais é fundamental não apenas para a sustentabilidade das empresas e para a economia local, mas também para o Brasil, dada a importância estratégica das exportações realizadas por ambas as empresas.

Assim, com uma visão que transcende os benefícios imediatos e olha para o horizonte de um país equilibrado e justo, solicitamos que estes incentivos sejam mantidos, para o bem comum e para o avanço da nossa nação no cenário global.





