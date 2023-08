A- A+

POLÍCIA Gerente de banco e ex-presidiário são mortos a tiros no Recife Segundo as primeiras informações, o gerente havia ido buscar uma encomenda de sandália

Um gerente de banco e um ex-presidiário foram assassinados, na noite de quinta-feira (17), no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte do Recife. Os homens tinham 35 e 37 anos de idade, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco.

As informações iniciais indicam que o gerente havia ido buscar uma encomenda de sandália com o ex-presidiário quando três homens chegaram em um carro de luxo e atiraram várias vezes contra as vítimas.

O gerente morreu ainda no local. Já o ex-presidiário chegou a ser socorrido para a Policlínica Barros Lima, em Casa Amarela, também na Zona Norte do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso foi registrado como duplo homicídio consumado. Após atirarem contra os dois homens, os três suspeitos fugiram e, até a publicação deste texto, ninguém foi preso.

O ex-presidiário seria o alvo dos homens que chegaram no carro. O gerente não tinha registro criminal.

O duplo homicídio será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. "As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso", disse a corporação.

Os corpos dos dois foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

