CRIME Gerente de loja é esfaqueado por idoso em Carpina; suspeito é preso Segundo a polícia, o idoso foi ao local com uma faca peixeira e teria proferido o golpe contra a vítima por uma insatisfação com o serviço prestado pelo estabelecimento

O gerente de uma loja em Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi esfaqueado por um idoso de 63 anos. O crime aconteceu na manhã dessa quarta-feira (14) e é investigado como tentativa de homicídio.

Tudo ocorreu na Rua Bernardo Vieira de Melo, bairro São José. Segundo a polícia, o idoso foi ao local com uma faca peixeira. Ele teria proferido o golpe contra a vítima por uma insatisfação com o serviço prestado pelo estabelecimento.

A vítima é um homem de 46 anos. Ele foi ferido pela faca na região do tórax. Após a agressão, o suspeito tentou fugir, mas foi detido por outras pessoas que estavam na loja até a chegada dos policiais.

"Ao chegar, os policiais constataram a veracidade dos fatos e deram voz de prisão ao autor, conduzindo-o, juntamente com uma testemunha e a arma utilizada, à Delegacia de Polícia Civil, para a adoção das medidas legais cabíveis", explicou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio de nota.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi socorrida para a Unidade Mista de Carpina, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Por mais que estivesse consciente e estável, no entanto, ele foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife, por conta da gravidade da lesão, "para melhor acompanhamento especializado", disse a PM.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde atual da vítima.

