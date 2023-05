A- A+

ESTADOS UNIDOS Gerente é condenado por tragédia com limusine que deixou 20 mortos nos EUA Homem é dono de uma loja de limusines; acidente ocorreu em um dos veículos

O gerente de uma empresa de limusines foi condenado por homicídio culposo nesta quarta-feira, no estado americano de Nova York, pela morte de 20 pessoas em 2018, em um acidente com um de seus veículos.

O acidente foi um dos mais letais das últimas duas décadas nos Estados Unidos. Os 17 passageiros da limusine morreram, assim como o motorista e duas pessoas em um estacionamento. Entre os mortos, estavam quatro irmãs, que comemoravam o aniversário de uma delas.

O veredito foi cercado de emoção, segundo imagens transmitidas pela TV local. Houve gritos na parte do tribunal onde estavam parentes das vítimas, alguns deles aos prantos.

A investigação mostrou que, meses antes do acidente, Nauman Hussain, filho do dono da empresa Prestige Limousine, foi alertado pela polícia estadual e pelo departamento de transportes de que o veículo envolvido no acidente não havia passado em uma inspeção, e de que o motorista não tinha a licença correspondente.

A sentença contra Hussain, que foi preso ao final da audiência, será anunciada no próximo dia 31, e pode chegar a 15 anos de prisão.

