A- A+

ITAMARACÁ Gestante dá à luz na calçada com auxílio de policiais em Itamaracá Parto aconteceu na noite dessa quinta-feira (20), durante patrulhamento de agentes do 26º Batalhão da Polícia Militar em Forte Orange

Um patrulhamento de rotina de agentes do 26º Batalhão da Polícia Militar terminou com o atendimento a uma gestante em trabalho de parto em Forte Orange, na ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (20), quando o irmão da gestante pediu socorro a policiais que rondavam a região.

Segundo a Polícia Militar, a mulher estava em trabalho de parto ativo, com fortes dores, e o bebê estava prestes a nascer.

Ao constatarem a situação, os agentes providenciaram lençóis e um colchão, e acomodaram a gestante na parte de fora da casa. O parto aconteceu na calçada da residência onde ela estava.

Mãe e bebê foram levados com ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do munípio, onde recebem os cuidados pós-parto.

Veja também