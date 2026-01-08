Qui, 08 de Janeiro

SAÚDE

Gestão do Cisam/UPE suspende atendimentos obstétricos até a próxima segunda-feira (12)

Suspensão ocorrerá devido às reformas da Sala de Parto do hospital

Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM/UPE), localizado no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do RecifeCentro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM/UPE), localizado no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife - Foto: Rafael Furtado / Arquivo Folha de Pernambuco

A direção do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam/UPE) anunciou, na manhã desta quinta-feira (8), que o atendimento obstétrico ao público estará temporariamente suspenso.

A interrupção das atividades hospitalares acontecem ainda no dia de hoje, a partir das 19h, e continuará até às 13h da próxima segunda-feira (12).

Os atendimentos foram suspensos em razão da revitalização da Sala de Parto, que se encontra em reforma.

"Contamos com a colaboração de todos os órgãos envolvidos para a divulgação desta mensagem, com o objetivo de que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) possam ser encaminhados a outro serviço de atenção à mulher", diz a nota divulgada pela gestão da unidade hospitalar.

