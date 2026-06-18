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PAISAGEM URBANA Prefeitura entrega megamural nas paredes do Edifício Barreiros, no centro do Recife Com detalhes e características locais, a obra do artista Raoni Assis reforça a identidade cultural recifense

A Prefeitura entregou mais um megamural com o nome de "Silêncio e Contratempo", uma criação artística do artista Raoni Assis, que faz parte de uma ação do edital de Megamurais - Recife Cidade da Música do Gabinete de Inovação Urbana da Prefeitura do Recife (GIURB).

A obra de arte reaviva o Centro do Recife com culturalidade e cores, ilustrando o Edifício Barreiros, localizado na Rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista.

Com base no tema do edital, o artista elaborou, na fachada externa do prédio, uma imagem com detalhes que simbolizam o brincante, personagem que incorpora as diversas manifestações da cultura popular pernambucana.

Ele traz nas mãos um instrumento musical, mas não necessita disso para se configurar como um pernambucano ou pernambucana que transita livremente pelo universo cultural, se revestindo da multiplicidade de cores, símbolos e referências que compõem o imaginário popular.

“Procurei homenagear de alguma maneira a figura campesina, pessoa que é agricultora de dia e brincante de noite. Fiquei muito feliz, um projeto massa. Espero que dure muito tempo, que a gente pinte ainda muito painel e que essa cidade fique cada vez mais bonita”, afirma Raoni Assis.

O projeto contou com apoio das Tintas Coral, que forneceram materiais para a execução da obra, reforçando a parceria entre poder público e iniciativa privada na valorização da cultura local.

“O edital Megamurais reafirma a importância da arte urbana como instrumento de valorização cultural e reforça o Recife como Cidade da Música. Este, em especial, celebra a força da nossa cultura popular”, destaca a gerente de Projetos Especiais e Artes Visuais do GIURB, Alice Nóbrega.

Silêncio e Contratempo

A obra do artista Raoni Assis reúne elementos da nossa cultura, folguedos e celebrações, representando a alegria e o espírito festivo sem se limitar a classificações ou rótulos.

Do mesmo modo, a produção demonstra o contexto histórico, retratado como um homem de origem mestiça ou indígena, o que reflete sobre a identidade de muitos recifenses ligados à cultura popular.

Essa criação não se trata apenas de uma representação naturalista, mas de uma alegoria capaz de unir a riqueza simbólica da cidade e suas expressões culturais.

Edital Megamurais

Lançado em 2022, a iniciativa surgiu para celebrar a inclusão do Recife na Rede de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Música.

A proposta, criada pela prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Inovação Urbana, tem o objetivo de transformar as fachadas da cidade em grandes telas de arte urbana, promovendo a valorização da identidade cultural pernambucana.

Foram selecionados 24 projetos artísticos sob o tema “Recife, Cidade da Música”, com doze classificados e concluídos.

Cada intervenção artística recebe o valor de R$ 75 mil, referente à criação e execução das obras nas fachadas de edifícios de grande visibilidade do Recife, podendo ocupar áreas entre 200 e 400 metros quadrados.

Ficha técnica:

Local: Edifício Barreiros

Endereço: Rua Sete de Setembro, 328 - Boa Vista, Recife/PE

Artista: Raoni Assis

Elaboração de projeto: Beatriz Arcoverde

Coordenação de produção e produção executiva: Maiara Lira

Alpinistas: Remy Ferreira e Smolk

Produção artística: Raoni Assis

Artistas colaboradores e assistência de produção: Luan Nascimento e Rodolfo Tavares

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