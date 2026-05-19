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EDUCAÇÃO GGE 30 anos: expansão pelo interior, aprovação no MIT e os desafios do futuro Em tom comemorativo, diretoria da instituição de ensino visitou a Folha de Pernambuco

Foi em clima de alegria e gratidão que José Folhadela, sócio-fundador do Colégio GGE, e o curador cultural da instituição, João Suassuna, visitaram a sede da Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, área central da capital, nesta terça-feira (19).

Eles foram recebidos pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

Cada integrante do corpo diretor do jornal recebeu um presente-símbolo do aniversário de 30 anos do GGE. Já os representantes da instituição de ensino receberam das mãos de Mariana Costa um guia turístico produzido pelo veículo de comunicação.

Visita ocorreu nesta terça-feira (19) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A caixa que envolve o presente-símbolo do GGE tem tons dourados e contém todo o simbolismo das três décadas do colégio. No verso, a frase do artista J Borges: “O que a gente faz com gosto o tempo não apaga”. Genuinamente nordestina, a capa do presente traz a reprodução de uma janela para a vida e a alma, abrindo as portas da educação, levando-a aos mais diversos públicos.

Quando o material é aberto, em primeiro plano vem um texto escrito pelos sócios do GGE, com caráter metafórico, fazendo uma analogia à criação. Uma camisa com tons terrosos traz o brasão do colégio. A cor celebra a terra nordestina.

Na manga direita, a bandeira de Pernambuco, onde nasceu a instituição. A caixa ainda abriga uma xilogravura de Bocaro Borges, nascido em 2000, na cidade de Bezerros, Agreste Central.

Três décadas de esperança e consolidação

Em retrospectiva, Folhadela relembrou o começo de tudo. Em 4 de maio de 1996 nascia o Grupo Gênese de Ensino (GGE), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Naquela época, quatro jovens iniciaram uma turma com dez alunos.

O foco era prepará-los para um dos vestibulares mais concorridos do país: o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) que, criado em 1950, em São José dos Campos (SP), tem foco em engenharia aeroespacial.

O ITA é inspirado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que impulsiona a tecnologia aeronáutica nacional e formou a base tecnológica para a criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer).

A ideia deu certo e evoluiu. Em 2000, tornou-se um colégio com as primeiras turmas de ensino médio. Quatro anos depois, passou a receber alunos do ensino fundamental II. Hoje tem três unidades no Recife e uma em Camaragibe, na Região Metropolitana; uma em Petrolina, no Sertão; e uma em Caruaru, no Agreste; além de João Pessoa, na Paraíba.

A instituição é voltada para educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio e tem turno complementar, que promove a extensão do trabalho pedagógico desenvolvido pelo turno da manhã.

“Hoje é muito mais fácil elencar os desafios que nós vamos encarar para os próximos 30 anos, porque começamos numa sala de 36m² com apenas com dez alunos. Iniciamos com 23 anos de idade. Não tínhamos experiência de colégio, tínhamos um sonho, acho que guiados por Papai do céu”, declarou José Folhadela, com brilho nos olhos.

Folhadela é sócio-fundador do Colégio GGE | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Qual era o sonho? De montar um preparatório para o ITA, porque dois sócios nossos vieram de lá e quando quiseram estudar para o concurso, tiveram que sair do estado. Naquele momento, alugamos uma sala. Éramos faxineiros, atendentes, porteiros e professores. Antes, diziam que o GGE era só para exatas. Depois, começamos a aprovar em todas as áreas”, pontuou.

Aprovação para o MIT

Agora, ao ver o crescimento do colégio e os desafios enfrentados e vencidos, o sócio-fundador exalta a marca e a tradição que consegue unir formação humana e resultado.

“Nosso sonho era aprovar para o ITA. Desde o primeiro panfleto dizíamos que ‘a qualidade do ensino é o nosso maior compromisso’ e nunca perdemos essa essência. Queremos agregar valores à essa essência [...] Nós fomos felizardos por esse sol que ilumina o nosso caminho e nos presenteou nesses 30 anos. No Brasil, no último vestibular, foram aprovados dois alunos para o MIT, sendo um de São Paulo e um de Pernambuco. Esse de Pernambuco é nosso estudante do GGE”, felicitou.

O estudante a quem Folhadela se referiu é Vinícius Pimentel, que faz parte do Programa Graduação no Exterior, que oferece uma preparação para os estudantes que desejam ingressar em universidades internacionais, conectando-os a novas culturas, oportunidades acadêmicas e, futuramente, experiências profissionais.

Vinícius foi aprovado para o MIT | Foto: GGE/Divulgação

O processo de admissão para o MIT é um dos mais difíceis do mundo. A taxa global costuma ficar abaixo de 5% dos candidatos globais. Vinícius entra para a turma 2030.

“Isso é muito simbólico! O maior presente que a gente recebeu no GGE foi ter, no ano do aniversário, ter aprovado um aluno MIT 2030. Ele está no GGE há três anos. Daqui a 30 anos eu quero dizer o quanto que o GGE foi importante para a sociedade e como fez a diferença. Quando começamos, tínhamos um sonho, mas indo para os 60 temos gratidão”, finalizou.

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