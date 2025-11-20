GGE apresenta o "Gigante Cultural": arte, criatividade e identidade no centro da educação
Projeto reforça a proposta educacional do GGE e amplia o contato dos estudantes com arte e cultura
- Colégio GGE lança o Gigante Cultural | Foto: Raimundo Sena/Divulgação
O Colégio GGE acaba de dar um novo passo na construção de uma educação que transforma. Em um movimento que reforça sua essência inovadora e seu compromisso em formar cidadãos completos, a instituição lançou o Gigante Cultural, projeto que integra o Movimento Cultura Transforma e que passa a fazer parte do dia a dia de todas as unidades do colégio em Pernambuco e na Paraíba.
O Gigante Cultural nasce com um objetivo claro: levar a arte e a cultura para o centro da experiência escolar. Mais de 7.500 estudantes terão acesso a vivências que estimulam criatividade, sensibilidade, pensamento crítico e repertório cultural, competências essenciais para o mundo atual e para o futuro.
Para celebrar o lançamento, o GGE recebeu o artista plástico Leopoldo Nóbrega, criador das esculturas do icônico Galo Gigante e referência nacional em obras que conectam tradição, inovação e sustentabilidade. Leopoldo desenvolveu mini esculturas exclusivas do Galo, entregues aos presentes no evento, simbolizando o propósito do projeto: transformar matéria-prima, ideias e histórias em expressão artística.
A participação do artista fortalece o diálogo entre educação e cultura.“A arte mostra que tudo pode ser ressignificado, até materiais que teriam como destino o descarte. E projetos como o Gigante Cultural reforçam que somos únicos, mas fazemos parte de um todo”, afirma Nóbrega.
O curador cultural do GGE, João Suassuna, destaca o impacto do projeto na formação dos estudantes. “O propósito não é direcionar os estudantes para carreiras artísticas, embora isso possa acontecer, mas sensibilizar jovens por meio da força da arte e da cultura. Onde quer que atuem no futuro, levarão criatividade, imaginação, originalidade, sonho e esperança”, diz.
O lançamento do Gigante Cultural acontece em um momento histórico para o colégio. O GGE se tornou, neste ano, a primeira escola do Brasil, da educação infantil ao ensino médio, certificada pela ISO 21001, que é referência internacional em gestão educacional. O reconhecimento reforça a qualidade dos processos e o compromisso da instituição com uma educação que coloca o ser humano no centro.
Para o sócio-fundador do GGE, José Folhadela, o projeto traduz a essência da escola.“Somos um equipamento social. O Movimento Cultura Transforma nasce desse compromisso permanente e se estrutura em três pilares: transformar de dentro para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro. É um movimento que envolve toda a comunidade escolar”, afirma.
Cultura que educa, inspira e transforma
Com oficinas, exposições, diálogos, vivências e experiências imersivas, o Movimento Cultura Transforma GGE consolida a arte e a cultura como pilares da educação integral. O projeto aproxima estudantes de diferentes linguagens artísticas, valoriza identidades e amplia perspectivas - elementos fundamentais para formar cidadãos mais criativos, conscientes e preparados para contribuir com uma sociedade mais plural.
O Gigante Cultural reflete o que o GGE acredita e pratica há quase três décadas: uma educação que combina excelência acadêmica, sensibilidade humana e visão de futuro. Uma educação que ultrapassa a sala de aula, conecta pessoas e prepara cada estudante para transformar o mundo, começando por transformar a si mesmo.