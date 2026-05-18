A- A+

Educação Com 30 anos de atuação, GGE é homenageado na Alepe Instituição que reúne mais de sete mil alunos matriculados e formou mais de 100 mil estudantes foi homenageada na Assembleia Legislativa de Pernambuco

Leia também

• GGE recebe homenagem da Alepe em comemoração aos seus 30 anos

• Colégio GGE leva Gigante Cultural à Folha de Pernambuco

• GGE apresenta o "Gigante Cultural": arte, criatividade e identidade no centro da educação

Criar uma escola capaz de formar em Pernambuco estudantes prontos para as instituições mais concorridas do mundo. Foi com esse objetivo que os engenheiros Herbetes de Hollanda, Jorge William, José Folhadela Neto e Marcelo Melo fundaram, em 1996, o Grupo Gênese de Ensino (GGE). Três décadas depois, com mais de sete mil alunos matriculados e mais de 100 mil estudantes formados, aprovados nas principais universidades nacionais e internacionais, é possível dizer que o sonho virou realidade.



Homenagem

Para celebrar um projeto que impactou a educação no estado, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) homenageou o GGE na última quinta-feira. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Sileno Guedes e presidida pelo deputado estadual João Paulo Costa.

A homenagem contou ainda com apresentação do Coral Vozes de Pernambuco e com a recitação de um cordel pelo artista Toinho Mendes.. Os deputados entregaram uma placa comemorativa aos fundadores da instituição. Também estiveram presentes na celebração José Ricardo Diniz, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE), além de funcionários, alunos e ex-alunos do GGE.

O filho de Guedes, aliás, é um ex-aluno do GGE e foi aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mesma instituição que, há 30 anos, inspirou os fundadores a fundarem a escola.

“O mais bonito dessa história é perceber que ela começou justamente a partir da crença de que os estudantes pernambucanos poderiam alcançar qualquer lugar sem precisar deixar suas raízes para trás”, afirmou o deputado.

Na cerimônia, os quatro sócios fundadores ocuparam a mesa de honra ao lado dos dois deputados, do Desembargador Stênio Neiva e do aluno Vinícius Portella, aprovado no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

“Éramos quatro jovens de 23 anos, movidos mais por propósito do que por certezas, preparando para o ITA apenas dez alunos em uma sala no bairro de Boa Viagem. Hoje, olhando para esta cerimônia, é impossível não sentir o tamanho do que construímos juntos”, disse Jorge William.

Já Portella ressaltou a importância do GGE na construção do seu futuro educacional. “Ele me deu todos os recursos e as pessoas necessárias para que eu pudesse dar o meu melhor. Agora, indo para os Estados Unidos, levo na bagagem um pouco do Recife, de Pernambuco, da minha cultura e de tudo que aprendi aqui”, declarou.

Jorge William exibe placa de homenagem ao GGE. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Unidades

O GGE opera com unidades no Recife, Aldeia, Caruaru, Petrolina e João Pessoa, atendendo da Educação Infantil ao Ensino Médio. A instituição desenvolveu um modelo pedagógico próprio, com educação bilíngue, turmas olímpicas, metodologia maker, trilha socioemocional e programa de graduação no exterior, entre outros programas. A escola foi a primeira no Brasil, do Ensino Infantil ao Ensino Médio, a obter a certificação internacional ISO 21001, padrão global de qualidade na gestão educacional. Em 2025, lançou o Movimento Cultura Transforma, com curadoria de João Suassuna, integrando arte e a cultura nordestina à rotina escolar como parte da formação dos alunos.

Veja também