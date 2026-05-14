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Homenagem GGE recebe homenagem da Alepe em comemoração aos seus 30 anos O requerimento da honra foi solicitado pelo deputado estadual Sileno Guedes

O Colégio GGE recebeu, na noite desta quarta-feira (14), uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) em comemoração aos seus 30 anos de história. A solenidade ocorreu no Auditório Senador Sérgio Guerra da Casa Legislativa, na área central do Recife, e foi presidida pelo deputado estadual João Paulo Costa.

O requerimento da homenagem teve autoria do também deputado estadual Sileno Guedes. Presente na cerimônia, o parlamentar exaltou a história da instituição ao longo de três décadas.

"Esta casa presta uma homenagem mais do que justa a uma instituição que, ao longo de três décadas, ajudou e vem ajudando a transformar a educação no nosso estado e a mudar a vida de milhares de famílias pernambucanas. Celebrar os 30 anos do GGE é reconhecer uma trajetória construída com coragem, visão de futuro e compromisso com a excelência educacional", destacou Guedes.

Durante a sessão solene, o autor do requerimento também foi o responsável por entregar uma placa comemorativa a um dos sócios fundadores do GGE Jorge William, que ressaltou o simbolismo de receber a honra.

"Receber esta homenagem pelos nossos 30 anos é algo que nos emociona profundamente. A educação de excelência forma pessoas mais preparadas para fazer escolhas, liderar, conviver e contribuir com a sociedade. E foi essa crença que sustentou cada passo da nossa caminhada. Esta homenagem não pertence apenas aos quatro sócios fundadores, mas aos professores, os colaboradores, às famílias e aos alunos", afirmou.

José Folhadela, que também é um dos sócios fundadores da instituição, reforçou a continuidade do lema do GGE como um dos pilares para o êxito alcançado pelo colégio.

"O nosso primeiro panfleto, que a gente lançou em 4 de março de 1996, dizia que a qualidade de ensino é o nosso maior compromisso. Após esses 30 anos, nosso lema continua o mesmo: construindo sonhos e preparando conquistas", disse.

Além de Folhadela e de Jorge William, Herbetes de Hollanda e Marcelo Melo, que também fundaram a instituição. Eles compuseram a mesa de honra da cerimônia ao lado dos deputados João Paulo Costa e Sileno Guedes, do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) Stênio Neiva Côelho e do estudante aprovado no MIT Vinícius Portella.

A cerimônia de homenagem aos 30 anos do GGE ainda contou com a apresentação musical do Coral Vozes de Pernambuco, da leitura de cordel do poeta Toinho Mendes, a exibição de vídeos comemorativos e depoimentos do curador cultural da instituição e neto de Ariano Suassuna, João Suassuana, e de Vinícius Portella.

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