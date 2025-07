A- A+

RECIFE GGTI Conecta 2025: encontro reúne especialistas em tecnologia de Pernambuco no Recife Expo Center Evento segue até a sexta-feira (11), com programação recheada e espaço para troca de experiências e crescimento no setor no estado

Autoridades, gestores e especialistas em tecnologia se reuniram nesta quinta-feira (10) no Recife Expo Center, localizado no bairro de São José, Centro do Recife, para dar início ao GGTI Conecta 2025. O evento, organizado pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação de Pernambuco (GGTI-PE), promove imersão, networking e inovação.

A programação conta com palestras estratégicas, estandes de negócios, ativações de marca e momentos exclusivos de confraternização. O ambiente foi pensado para promover as experiências e impulsionar o setor de Tecnologia da Informação (TI) no estado.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente do GTTI-PE, Helder Lins, comemorou o início do evento e descreveu sua importância para o crescimento do setor de TI no estado.

"O GGTI tem o propósito de trazer conexões entre os fornecedores, parceiros e líderes na área de TI. Estamos fazendo um evento maravilhoso, e iremos provar que as conexões feitas em Pernambuco podem trazer mais conhecimento e experiência para nossos associados", afirmou.

Helder Lins, presidente do GTTI-PE. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Oportunidade de crescer junto

Além de contar com diversos estandes com inovações tecnológicas de todo o Brasil, o evento reuniu, ainda, os principais gestores de TI do estado, incluindo a Folha de Pernambuco. Daniel Barros, chefe de TI no veículo, representou a empresa no evento e destacou a importância da reunião como uma oportunidade de crescimento no mercado.

"Esse evento veio para ampliar todo o mercado de tecnologia em Pernambuco e no Brasil. É uma porta para mostrar as empresas que estão chegando aqui no estado para o porte de inovação. Há um networking muito forte, uma ajuda entre gestores com troca de experiências e tecnologia para o crescimento de todos", começou.

"As empresas vieram para passar conhecimento e ajudar os gestores a alavancar toda a parte tecnológica das empresas. Com esse conhecimento, podemos crescer, com tecnologia, entre gestores", completou.

Daniel Barros, gestor de TI da Folha de Pernambuco. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Palestras

A primeira palestra do dia foi de Teco Sodré, Sócio Cofundador da WeSAFER AI Software. Ele abordou, em uma perspectiva sociológica, os mitos e crenças que transformaram o modo de pensar para "reformular bloqueios mentais".

Logo depois foi a vez de Álvaro Pinheiro, professor com Pós-doutorado em IA e PhD em Inteligência Computacional, falar sobre a revolução da Inteligência Artificial (IA), automação e cibersegurança. O momento foi muito rico e promoveu uma boa participação das autoridades e especialistas presentes.

Dando continuidade, Douglas Landberg, sócio-fundador da iLand, uma das patrocinadoras do evento, tomou conta do palco para abordar as perspectivas de crescimento da IA na área de TI e como pode ser utilizada no crescimento do mercado.

Para encerrar a programação na parte da manhã, o público prestigiou um momento de reflexão sobre mercado, consumidores e perspectiva de crescimento em uma palestra com o tema "Contruindo, hoje, um amanhã mais seguro". O momento foi tocado por Emyr Frota, gerente de Vendas do Grupo NTSec, e Ricardo Bacelar, Security Engineer na Checkpoint.

A programação desta tarde conta ainda com nomes como Vinicius Amanajás, gerente de TI; Persily Cabral, especialista em Business Intelligence e Data Analytics; e Pedro Alberto Costa, engenheiro e especialista em Cibersegurança.

GGTI Conecta 2025 reúne autoridades, gestores e especialistas em tecnologia no Recife Expo Center. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Programação

O GGTI Conecta 2025 segue a todo vapor nesta sexta-feira (11), data do encerramento. Grandes especialistas na área de TI vão trazer momentos de reflexão, oportunidades de crescimento no mercado e trocar experiências para que o setor tecnológico de Pernambuco colha bons frutos no futuro.

O GGTI Conecta 2025 é patrocinado por empresas como Surfix Cloud & Data Center, Lumu, Technologies, Vicarius, Arvvo Tecnologia, ZScaler, Scansource, iLand, Dell, Dynatrace e Newsupri.

Do ano passado para cá, o evento quadruplicou em número de participantes, segundo a organização. Em 2026, inclusive, o objetivo é aumentar ainda mais. "Pretendemos subir a régua e fazer um evento ainda melhor do que nesse ano", finalizou Helder Lins.

