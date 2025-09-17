Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

A- A+

Ghazi Hamad, um dos principais líderes do Hamas, apareceu em uma entrevista ao vivo nesta quarta-feira (17) no canal catari Al Jazeera, tornando-se o primeiro funcionário de alto escalão do movimento islamista palestino a reaparecer desde o ataque israelense em Doha.

Segundo fontes próximas ao Hamas, Hamad era um dos seis líderes do movimento que estavam no prédio atacado por Israel em Doha em 9 de setembro.

Ele estava acompanhado na ocasião por Khalil al-Hayya, principal negociador do grupo; Khaled Mechaal, seu ex-número um; Zaher Jabarin, chefe da Cisjordânia; Basem Naim e Taher al-Nunu, membros do gabinete político.

Um filho de al-Hayya supostamente morreu no bombardeio israelense, mas o Hamas afirma que ele ainda está vivo, sem apresentar nenhuma prova.

Naquele dia, "começamos a analisar a proposta americana" de cessar-fogo em Gaza, disse Hamad à Al Jazeera, referindo-se à reunião de líderes do Hamas atacada por Israel.

"Soubemos que foi um ataque israelense", acrescentou. Foram "cerca de 12 mísseis em menos de um minuto", explicou, denunciando "uma agressão traiçoeira contra nós e contra o Catar".

