Gigante de chips taiwanesa TSMC escolhe Alemanha para primeira fábrica na Europa

A gigante taiwanesa de semicondutores TSMC anunciou, nesta terça-feira (8), que aprovou um investimento de US$ 3,8 bilhões (R$ 18,6 bilhões) para construir uma fábrica na Alemanha, um projeto que reforçará o continente europeu neste setor industrial estratégico.

A expectativa é de que os investimentos totais na fábrica, a primeira da TSMC na Europa, superem os 10 bilhões de dólares (cerca de R$49 bilhões), com o "firme apoio da União Europeia e do governo alemã", diz um comunicado.

A TSMC detém 70% do projeto que será administrado com três sócios, a holandesa NXP e as alemãs Infineon e Bosch, que terão uma participação de 10% cada.

A construção da fábrica começará na segunda metade de 2024.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) controla mais da metade da produção de microchips de alta tecnologia.

O início da produção na fábrica alemã está previsto para o final de 2027, com cerca de 2.000 postos de trabalho diretos, detalharam as empresas.

Este investimento "mostra que a Alemanha é um país atrativo e competitivo, em particular quando se trata de tecnologias fundamentais, como a microeletrônica", declarou o ministro da Economia alemão Robert Habeck.

Afetados pela crise energética desencadeada com a invasão russa da Ucrânia, Alemanha e seus aliados ocidentais tentam reduzir sua dependência de países como China e aumentar a produção nacional de componentes estratégicos, como os semicondutores.

A ambição da União Europeia com sua chamada "Lei de chips" é aumentar a cota europeia na produção mundial de semicondutores, até 20% em 2030.

Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, estes chips são essenciais para a produção de uma ampla variedade de dispositivos eletrônicos, de máquinas de café a mísseis.

Silicon Saxony

A tensão entre a China e a ilha de Taiwan, que Pequim considera parte de seu território, aumentou as preocupações com a oferta global de chips.

Esta preocupação começou com a pandemia de covid-19, que revelou a dependência da indústria europeia dos fornecedores asiáticos.

A nova fábrica será localizada em Dresden, em uma região conhecida como Silicon Saxony por ser um centro de indústrias de alta tecnologia. Ela se especializará na produção de semicondutores para o setor automotivo, que passa por uma transformação histórica rumo à tecnologia elétrica.

"A Europa é muito promissora para a inovação de semicondutores, especialmente nos setores automotivo e industrial, e desejamos dar vida a essas inovações em nossa avançada tecnologia de silício com o talento da Europa", declarou em nota CC Wei, diretor-executivo da TSMC.

A maior parte da produção da TSMC é em Hsinchu, no norte de Taiwan, mas o grupo está ampliando sua atividade mundial com uma fábrica prevista no Arizona, um dos maiores investimentos estrangeiros nos Estados Unidos.

O projeto foi adiado até 2025 devido às dificuldades para contratar trabalhadores qualificados nos Estados Unidos, uma preocupação que também afeta a Alemanha, onde a escassez da mão de obra é grave.

