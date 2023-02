A- A+

CARNAVAL 2023 Gigantes comandam a festa de abertura do Carnaval dos Sonhos, em Olinda O Homem da Meia Noite, a Mulher do Dia e o Menino da Tarde saem em cortejo do Palácio dos Governadores até a Praça do Carmo

Preparem-se! Depois de dois anos sem cair no frevo, por causa da pandemia de Covid-19, Olinda convida os foliões a viverem, oficialmente, a partir desta quinta-feira (16), o Carnaval dos Sonhos. A abertura da festa será comandada pelas autoridades gigantes.

O Homem da Meia Noite, a Mulher do Dia e o Menino da Tarde saem em cortejo do Palácio dos Governadores, sede do Executivo municipal, às 18h. Vão espalhando elegância, beleza e alegria até a apoteose, no Palco Erasto Vasconcelos, montado na Praça do Carmo.

E é diante do palco principal que os convidados poderão experimentar a quantas anda o fôlego para os sete dias de folia. Por volta das 19h, a Família Salustiano vai explorar o som da rabeca, sustentando as raízes da cultura popular, e será seguida por Lú Maciel e a Orquestra Henrique Dias.

Lá pelas 22h, a paraibana Elba Ramalho, que há muito não comanda apenas festas juninas, chega para abrilhantar a noite. Caberá ao 'bicho maluco beleza' Alceu Valença fechar a programação desta quinta, ditando a regra principal: não poderá faltar animação até a Quarta-Feira de Cinzas.

“Por aqui passarão mais de quatro milhões de pessoas, e estamos preparados para fazer um Carnaval que vai entrar para a história do Brasil", assegurou o prefeito de Olinda, Lupércio Nascimento (Solidariedade) depois de anunciar, ontem pela manhã, os detalhes finais da estrutura.

Entre as novidades da programação deste ano, uma noite dedicada exclusivamente ao brega. Será amanhã, com shows de Conde Só Brega, Priscila Senna, Raphaela Santos, Dany Myler e Banda Sentimentos. Eles sobem ao palco da Praça do Carmo a partir das 18h.

Na terra onde o frevo prevalece, um espaço reservado para o samba está de volta. No Polo Alto da Sé passarão nomes como Gerlane Lops, Karina Spinelli, Patusco, As Yabás do Samba, Preto Velho, Grêmio Recreativo Escola de Samba D'Breck.

A cidade espalhou ritmo por outros seis polos: Varadouro, Rio Doce, Xambá, Casa da Rabeca, Alafin Oyó e Guadalupe. “Montamos a melhor programação para mostrar toda diversidade de nossas manifestações culturais”, registrou a secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo, Gabriela Campelo, lembrando que 90% dos artistas são locais.

HOMENAGEADOS

A Marim dos Caetés homenageia este ano Oséas Leão de Souza, mais conhecido como Maestro Oséas, campeão de votos na categoria ‘Em vida’, com 6.991 votos (37,04% do total).

Na categoria ‘In Memoriam’, o reconhecimento ficou para José Oliveira Rocha, o Zé da Macuca, que obteve 9.111 votos (41,01%). Foram dez os candidatos, escolhidos através de votação em urna eletrônica itinerante e pelo site oficial da prefeitura.

