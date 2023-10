Gil do Vigor dará aulão preparatório para o Enem para alunos da rede pública de Pernambuco

A- A+

O economista e comunicador Gil do Vigor estará no Recife no próximo domingo (22) para realizar o "Aulão do Vigor", um intensivo de seis horas de preparação para o Enem para 200 alunos selecionados da rede pública de ensino de Pernambuco. O evento, que acontece no Centro de Convenções (CECON-PE), em Olinda, vai contar com professores de várias matérias, que, além de Gil, estarão dando aulas de reforço, afim de abordar todas as áreas de ensino que caem no exame.

“O poder da educação é imenso e quero dar aos jovens de hoje a oportunidade que eu tive de reconstruir a minha vida a partir dele. O aprendizado mudou o rumo da minha história, salvou a minha vida! Então fazer um projeto como esse me leva para um lugar de muito amor e gratidão. Estou muito emocionado e entusiasmado em ver ele finalmente saindo do papel e se tornando algo real", declara Gil.

"A escolha do Aulão ser em Pernambuco, o estado onde eu nasci e cresci, também é algo que mexe muito com os meus sentimentos. Quando vejo os estudantes das escolas públicas daqui, é impossível não lembrar de tudo que eu vivi. Isso é mais do que um projeto, é minha forma de tentar retribuir para a educação um pouco do que me foi concedido por ela”, finaliza.

O projeto, que foi desenvolvido em parceria com a Mynd, é totalmente gratuito e também será transmitido ao vivo pelas redes sociais de Gil do Vigor.

Veja também

ORIENTE MÉDIO O que é a Jihad Islâmica Palestina, acusada por Israel de ter bombardeado hospital em Gaza