A- A+

Gil Gilberto Gil faz passagem de som no Marco Zero e fala sobre Carnaval: "A expectativa é sempre maior" O cantor baiano é a principal atração da abertura oficial do Carnaval do Recife de 2024 que acontece nesta quinta-feira (8)

Grande atração da abertura oficial do Carnaval do Recife, o cantor Gilberto Gil realizou a passagem de som para seu show desta quinta-feira (8). O baiano fez seu ensaio no palco principal do Marco Zero, onde fará a apresentação no fim da noite - o show está marcado para perto da meia-noite.

Louise França, filha de Chico Science, se juntou a Gilberto Gil em um momento na passagem de som. Os dois ensaiaram "Macaratu Atômico". O ícone do Manguebeat é um dos homenageados do Carnaval do Recife.

"Gente de todos os estados e cidades, além de músicas de vários tipos. [O Carnaval] é uma festa enorme, imensa. A expectativa é sempre cada vez maior. Ela começou com três dias no passado e atualmente dura uma semana", disse Gil em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco após a passagem de som.

Morador de Natal (RN), Denise Accioly veio passear no Bairro do Recife e se surpreendeu com a passagem de som de Gilberto Gil. "A surpresa foi enorme. Eu estava em Olinda, não imaginava nunca. Eu amo de paixão Gil", afirmou a turista.

A baiana Luciana Pitaganga, professora de dança, veio curtir o Carnaval do Recife com três amigas e também foi surpreendida com a passagem de som de Gilberto Gil, seu conterrâneo. "Muita emoção de estar aqui à frente desse artista maravilhoso. Nossa expectativa é alegria porque Carnaval é alegria em todos os lugares do Brasil".

Confira a programação de abertura do Carnaval do Recife, no Marco Zero,nesta quinta-feira (8):

15h - Clarinada - Abertura do Carnaval do Recife: o Maior em Linha Reta

16h - Ubuntu, cerimônia de lavagem simbólica do Marco Zero e ruas do Recife Antigo, com Mariene de Castro

17h45 - Tumaraca - 80 Anos de Naná Vasconcelos Com as Nações de Maracatu de Baque Virado. Participação de Olodum

19h - DJ Pepe Jordão

19h50 - Olodum

20h40 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo Com Participação de Marron Brasileiro e André Rio

22h - Recife Cidade do Mangue, com Louise e participação de Céu, Isadora Melo, Ylana, Jorge du Peixe, Maciel Salu, Toca Ogan e Nailson Vieira 23h40 - Gilberto Gil

23h40 - Gilberto Gil

01h20 - Raphaela Santos

Clique aqui para conhecer a programação completa do principal polo da Capital pernambucana.

Veja também

COMANDO Ucrânia substitui o principal comandante de suas Forças Armadas após quase dois anos de guerra