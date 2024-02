A- A+

COMEÇOU O CARNAVAL! Gilberto Gil, Raphaela Santos e mais: 1ª noite do Carnaval do Recife leva multidão ao Marco Zero Público não arredou o pé apesar dos atrasos no final da noite

O Marco Zero foi tomado por foliões, na noite de abertura do Carnaval do Recife, na quinta-feira (8). Já na madrugada, Gilberto Gil subiu ao palco do principal polo da folia pernambucana. O baiano subiu ao palco por volta das 2h, já na madrugada desta sexta-feira (9).

️ O show de Gil, que começou com mais de duas horas de atraso, foi aberto com dois frevos, sendo um deles de Caetano Veloso. Ele cantou ainda sucessos da carreira, como a clássica “Realce”. Um dos pontos altos foi quando cantou Maracatu Atômico com Louise, filha de Chico Science, e Jorge du Peixe. Na banda dele, estavam filha, filhos, neto e nora.

Para fechar a primeira noite do Carnaval do Recife, Raphaela Santos. E, apesar do início quase às 4h, o público não arredou o pé da praça. A Favorita começou com os sucessos “Quem É O Louco Entre Nós”, “Você Lembra”, “Meio Termo” (pivo da polêmica com Luan Santana, cujo cover de Rapha foi retirado das plataformas), “Mentiroso” e “Atende Aí Bebê”. Muito emocionada, Raphaela disse que não ia chorar. O show, inclusive, só acabou quando o sol já havia raiado.

Outro ponto alto foi a exibição de um holograma de Chico Science, um dos homenageados do Carnaval do Recife deste ano ao lado de Lia de Itamaracá, cantando “A Praieira”. O público canto junto e curtiu muito em um dos momentos mais bonitos da noite.

O Carnaval do Recife continua nesta sexta-feira (9), Dia do Frevo. A partir das 16h, o Marco Zero recebe nomes como Maestro Forró, Orquestra Frevo do Mundo, Ludmilla e Priscila Senna.

