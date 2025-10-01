A- A+

saúde Gilsinho: entenda os riscos da cirurgia bariátrica Segundo integrantes da Portela, intérprete passou pela cirurgia e não resistiu às complicações

Gilsinho da Conceição, intérprete da Portela, morreu nesta terça-feira. Segundo integrantes da escola de samba, o artista passou por uma cirurgia bariátrica no Hospital Cardoso Fontes, na Freguesia, e não resistiu às complicações.

O cantor foi o responsável por cantar o último título da agremiação de Madureira, em 2017, que encerrou um jejum de 33 anos, e emocionou o público com homenagens a Milton Nascimento do desfile da Sapucaí deste ano.

O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgia bariátrica, mas infelizmente não são todas as pessoas que podem fazer, há riscos e complicações para quem escolhe realizar o procedimento.

No Brasil, o tipo mais comum de cirurgia é a chamada de bypass gástrico, que envolve uma redução significativa do estômago, de até 90%. A operação é importante para diversos pacientes, levando a uma alta perda de peso e a uma melhora de condições de saúde, mas requer acompanhamento nutricional e psicológico a longo prazo.

Uma pessoa não operada tem espaço para consumir aproximadamente de 1 litro a 1,5 litro de alimento. Já um estômago pós-bariátrica tem capacidade para 25 ml a 200 ml (equivalente a um copo americano). A cirurgia afeta ainda a produção do hormônio da saciedade, o que diminui a vontade de comer, mas a redução da capacidade é a principal responsável pelo emagrecimento.

A cirurgia bariátrica é recomendada para indivíduos obesos com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40, por exemplo, uma pessoa de 1,70 metro e 116 quilos ou pessoas que tenham IMC acima de 35, por exemplo, uma pessoa de 1,70 metro e 102 quilos que tenha doenças associadas, como diabetes, colesterol alto, hipertensão, hérnia de disco, esteatose hepática (gordura no fígado), entre outras.

Riscos

Assim como toda cirurgia complexa, a bariátrica tem riscos, embora seja considerada um procedimento seguro no geral. De modo raro, pode gerar complicações como infecções, tromboembolismo, formação de fístulas, obstrução intestinal, abscessos e pneumonia. Além disso, podem surgir sintomas gastrointestinais no pós-operatório.

Por ser um procedimento invasivo que, dependendo do tipo de cirurgia, ocorre a abertura da barriga e o corte de órgãos, há riscos severos, sendo o cuidado no pós-operatório uma das partes mais importantes do procedimento.

Uma das preocupações após a cirurgia bariátrica é com a cicatrização do estômago reduzido. Seu rompimento pode originar infecções generalizadas e sangramentos internos, colocando o paciente em perigo.

Para não forçar o estômago durante sua recuperação, as dietas pós-cirúrgicas da bariátrica levam em conta o volume, o tipo e a consistência dos alimentos. Evoluindo da fase essencialmente líquida para a cremosa, pastosa, branda e, por fim, a dieta geral após melhora completa do organismo, podendo levar meses para cada etapa da reeducação alimentar.

Outro risco apontado por especialistas é a embolia pulmonar, doença que consiste na obstrução das artérias pulmonares por coágulos sanguíneos. Normalmente surge durante o longo período de repouso que o paciente precisa ficar deitado na maca e não tem força para fazer exercícios físicos, ou até mesmo pequenas caminhas pelos corredores do hospital.

Nestes casos, elas podem ser prevenidas com o uso de meias elásticas, compressores mecânicos dos membros inferiores e uso de anticoagulantes. Já os rompimentos requerem uma nova intervenção cirúrgica de emergência dependendo de cada caso.

Um possível risco da cirurgia é o cálculo biliar, ou colelitíase. A obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de pedra nos rins, mas não o único; a rápida perda de peso também pode levar ao surgimento de cálculos biliares na vesícula.

Uma forma de prevenir o surgimento e agravamento de cálculos biliares após a cirurgia bariátrica é por meio de tratamento com medicamentos, como o ácido ursodesoxicólico, que atua na dissolução de cálculos biliares de colesterol.

Há também o reganho de peso pós cirurgia que acontece em praticamente 50% dos casos. Por mais que a cirurgia bariátrica seja eficiente na perda de peso, o reganho dos quilos perdidos pode acontecer, em média, segundo os especialistas depois dos primeiros 18 meses. Em partes por conta do fim da dieta, pela falta de acompanhamento psicológico, e pelo paciente achar que por conta da cirurgia não vai engordar novamente. O que é um ledo engano.

Por isso, o acompanhamento psicológico é indispensável para auxiliar, por exemplo, os casos de obesidade associados a distúrbios como o comer compulsivo. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) identificou que aproximadamente 92% dos pacientes começam a recuperar pelo menos 20% do peso perdido após dois anos da cirurgia, período que coincidiu com o momento em que muitos abandonaram o apoio psicológico.

