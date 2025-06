A- A+

bicentenário Prédio do Ginásio Pernambucano, no Recife, será requalificado; aporte é de quase R$ 7 milhões Iniciativa marcará os 200 anos da unidade de ensino, celebrados em 2025

Com aporte estadual aproximado de R$ 7 milhões, o prédio histórico e tombado do tradicional Ginásio Pernambucano, situado na rua da Aurora, no Centro do Recife, será requalificado. A iniciativa marcará os 200 anos da unidade de ensino, celebrados em 2025.



A novidade foi anunciada pelo governo do estado, que lançou, nesta quinta-feira (26), edital de licitação para contratação da empresa que vai executar os serviços de conservação e restauro do imóvel. O certame está disponível no site PE Integrado.



A obra de requalificação será executada em três etapas e tem previsão de início para o segundo semestre deste ano, com o objetivo de não prejudicar o calendário letivo dos estudantes.



A intervenção ocorrerá por meio de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Empresas de engenharia e/ou arquitetura que desejarem concorrer têm até as 10h de 5 de agosto para entregar suas propostas.

"O Ginásio Pernambucano representa a história viva, pulsante, sendo responsável pela formação de gerações que aqui nasceram ou viveram, e chega ao seu 200º aniversário recebendo o cuidado que merece", destacou a governadora Raquel Lyra.

Fundado em 1825, o Ginásio Pernambucano é o mais antigo colégio em atividade no Brasil. O prédio icônico, de arquitetura com influências neoclássicas visíveis na simetria da fachada, colunas e nos detalhes ornamentais, e que segue em pleno funcionamento, foi tombado em 1984.



Nomes expressivos da cultura estudaram na unidade de ensino bicentenária, entres eles, Clarice Lispector, Manuel Bandeira e Castro Alves.

Prédio histórico e tombado do tradicional Ginásio Pernambucano passará por reforma | Foto: Demison Costa/SEE/Divulgação

O secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro, ressaltou que a gestão está empenhada em entregar um prédio restaurado e seguro, tanto para os estudantes como para os profissionais que lá trabalham.

"Estamos acompanhando de perto a situação do Ginásio Pernambucano, que é patrimônio do nosso Estado. Fizemos visitas à escola e nos reunimos com a gestão e com os estudantes para enfatizar que a reforma do prédio é prioridade para a gente e sobretudo para a governadora Raquel Lyra", afirmou o gestor.

Segundo o Governo de Pernambuco, a primeira fase das obras tem valor estimado de R$ 3.981.989,69, com ações voltadas à recuperação das esquadrias, revisão de telhado, restauração de fachadas, pisos, forros e cantarias, e implantação do novo sistema de prevenção e combate a incêndio.



Já a segunda e terceira etapas abrangem obras de adequação dos espaços da escola para pessoas com deficiência, além da climatização de todas as salas de aula.

Abertura do processo de licitação foi divulgado no Diário Oficial de Pernambuco | Foto: Diário Oficial de Pernambuco/Reprodução

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, reforça que a atuação da pasta no processo de intervenção assegurará respeito às características originais do imóvel e a adaptações às exigências contemporâneas de segurança e acessibilidade necessárias.

"A requalificação do Ginásio Pernambucano é mais uma intervenção de grande relevância para a preservação do patrimônio edificado de Pernambuco tocada pela atual gestão. Trata-se de um bem tombado com elevado valor histórico, arquitetônico e simbólico, cuja conservação exige rigor técnico para sua salvaguarda", ressaltou Renata Borba.

O governo de Pernambuco destaca que a reforma do Ginásio Pernambucano integra um conjunto estratégico de ações voltadas à revitalização do Centro do Recife, com o objetivo de preservar o patrimônio histórico e fortalecer a identidade cultural da capital, a partir de soluções que atendam às demandas atuais da sociedade.

"Os edifícios do Diario de Pernambuco e do Liceu de Artes e Ofícios, o Cinema São Luiz, entre outros monumentos, também fazem parte dessa valorização da memória arquitetônica da cidade e vêm recebendo a atenção do Governo com investimentos maciços, que colaboram para transformar esses locais em espaços do saber, de partilha de conhecimentos e de difusão de cultura", afirmou a gestão estadual.

