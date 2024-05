A- A+

SAÚDE Ginástica laboral é fundamental para bons resultados no ambiente de trabalho, explica especialista Atividade pode ser o único momento do dia em que um colaborador se exercite

O Brasil tem quase metade da população sedentária, a taxa, além de alarmante, provoca também reflexos nas atividades dentro das empresas.

A prática de exercícios no ambiente de trabalho é fundamental para manter o bem-estar dos colaboradores e também prevenir intercorrências que afetem a rotina de atividades. A ginástica laboral é vital para o alcance desses resultados e precisa ser integrada ao dia a dia das empresas.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e ocupa a quinta posição no ranking mundial. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Diante desse alto percentual, a ginástica laboral pode ser o único momento do dia em que um colaborador se exercite.

“Exercícios, alongamentos e dinâmicas em duplas ou grupos fazem parte do que chamamos de ginástica laboral. Apesar de ainda ser uma prática ocasionalmente difundida nas empresas, ela é de grande valia por trazer melhorias à condição física, prevenir lesões e ter o poder de atuar na regulação dos níveis de estresse, ansiedade ou até mesmo satisfação dos trabalhadores. A depender da atividade praticada, é possível conseguir ativações assim como qualquer exercício realizado fora do ambiente de trabalho, com o diferencial da conversão dos resultados diretamente para o momento de atuação dentro das empresas," explica o educador físico Kleber Fonseca, da Cia Athletica.

A ginástica laboral pode ainda ser praticada em pequenos intervalos, em pequenos ou grandes grupos, adaptando-se a quaisquer ambientes.

“A ginástica pode ser preparatória - antes do início do expediente -; compensatória - com intervalos ao longo da jornada -; preventiva, reunindo exercícios que auxiliam no preparo respiratório e cardiovascular dos funcionários -; e de relaxamento, a fim de reduzir o estresse devido à carga de trabalho,” reforça o profissional.

