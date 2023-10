Ginástica: o que é, quais os 7 tipos e os benefícios

A- A+

A ginástica é uma atividade física que pode ser dividida em modalidades competitivas, como a rítmica e a artística, e as não competitivas, como a ginástica para todos. Combina uma série de movimentos com o foco em proporcionar força, flexibilidade, equilíbrio e coordenação motora. Com os devidos ajustes, pode ser realizada por todas as faixas etárias.

O que é a ginástica?

Segundo a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), a ginástica é uma prática de exercício que pode ser dividida em duas modalidades: as competitivas, como aquelas realizadas nos Jogos Olímpicos, e as não competitivas, que são feitas em lugares como academias, clubes e escolas. Trata-se de uma atividade física milenar, com raízes na Grécia Antiga. Seu nome vem do grego “gymnádzein”, que tem como tradução aproximada o termo "treinar".

Quais são as principais características da ginástica?

A principal característica da ginástica é a combinação de uma série de movimentos coreografados que exigem força, flexibilidade e coordenação motora. Eles são realizados em sequências específicas e podem envolver tanto apenas o corpo, como o uso de aparelhos – caso das barras, argolas, trave, trampolim, entre outros, sempre utilizando o peso do próprio indivíduo.

Para que serve a ginástica?

O foco das modalidades de ginástica consiste em proporcionar ganho de massa muscular, condicionamento físico, equilíbrio e um controle maior sobre o corpo, deixando-o mais flexível. Em alguns tipos, também engloba um componente artístico, sendo associada a elementos como música, arcos, cordas, fitas e dança.

Quem pode fazer ginástica?

A ginástica é uma prática versátil, que pode ser realizada por pessoas de todas as idades com os devidos ajustes para cada faixa etária. Porém, precisa ser feita de forma supervisionada, com o devido treinamento, para garantir a segurança, destaca a Associação Britânica de Ginástica (British Gymnastics).

Especialmente no caso de atletas que se profissionalizam numa das modalidades, a disciplina é um fator essencial devido à complexidade e os riscos envolvidos em manobras como saltos, aros e trampolins.

Quais são os 7 tipos de ginástica?

Os sete tipos de ginástica, segundo a Federação Internacional de Ginástica (FIG), são:

Ginástica artística masculina;

Ginástica artística feminina;

Ginástica rítmica;

Ginástica de trampolim;

Ginástica aeróbica;

Ginástica acrobática e

Ginástica para todos.

As modalidades consideradas competitivas são as ginásticas artística, rítmica, de trampolim e acrobática. O primeiro tipo de ginástica a fazer parte das Olimpíadas foi o artístico, ainda em 1894, tendo sido um dos esportes originais dos Jogos Olímpicos modernos.

Já as ginásticas aeróbica e para todos são consideradas modalidades não competitivas e realizadas, geralmente, em locais como academias, clubes e escolas. O objetivo é praticar uma atividade física para proporcionar bem-estar, controle do peso e ganho de massa muscular.

O que é a ginástica rítmica?

A ginástica rítmica é uma modalidade competitiva que envolve movimentos corporais combinados de maneira harmoniosa com elementos de balé e dança teatral, apresentados em sincronia com uma música.

São utilizados itens como corda, arco, bola, tacos e fitas. Em competições de alto nível, como nos Jogos Olímpicos, a ginástica rítmica é praticada exclusivamente por mulheres, de acordo com as diretrizes da FIG. Pode ser feita de forma individual ou em grupo.

O que é a ginástica artística?

A ginástica artística é uma modalidade competitiva que utiliza exercícios corporais de alta intensidade, que combinam força, agilidade e flexibilidade. É uma das mais famosas nos Jogos Olímpicos.

Na subdivisão feminina, a ginástica artística é feita em barras assimétricas e na trave de equilíbrio, além de na categoria de saltos e de apresentação solo, com execução de música.

Já na masculina, os aparelhos são o cavalo com alças, as argolas, barras paralelas e barra fixa, além dos saltos e do solo, que é performado sem música.

O que é a ginástica de trampolim?

A ginástica de trampolim é uma modalidade competitiva que envolve a realização de acrobacias no ar enquanto o atleta pula na cama elástica (trampolim). Pode ser individual ou feita por dois atletas performando o mesmo movimento, de forma sincronizada. Os saltos chegam a levar o indivíduo a uma altura superior a 8 metros.

O que é a ginástica acrobática?

A ginástica acrobática é uma modalidade competitiva realizada em grupo que envolve uma expressão artística e musical, com origens que remontam às artes circenses. As apresentações, chamadas de rotinas, têm duração de até 2 minutos e 30 segundos e devem incluir uma série de movimentos acrobáticos, coletivos e individuais, obrigatórios.

Foi a última ginástica a ser incluída nas Olimpíadas, após ter a sua estreia nos Jogos Olímpicos da Juventude de Verão de Buenos Aires, em 2018, mas ainda não faz parte dos jogos gerais.

O que é a ginástica aeróbica?

A ginástica aeróbica é uma modalidade que mistura movimentos complexos de forma continuada e com alta intensidade, acompanhados com uma música. A prática, que pode ser feita de forma individual ou em grupo, tem suas raízes nas aulas de ginástica do final dos anos 80. Por isso, a apresentação lembra uma dança, com passos dinâmicos, rítmicos e de baixo impacto, mas que demanda um alto condicionamento cardiovascular.

O que é a ginástica para todos?

A ginástica para todos é uma modalidade que busca enfatizar a versatilidade da atividade física e seus benefícios para todas as faixas etárias. É bastante abrangente, envolvendo fundamentos de todos os outros tipos de ginástica e de atividades como dança e jogos. O objetivo é ser uma forma de lazer saudável e é muito realizada em clubes, escolas e centros comunitários.

Quais são os benefícios da ginástica?

Segundo a Associação de Ginástica de Victoria, na Austrália, os benefícios da ginástica são:

Prevenção de doenças;

Maior flexibilidade;

Melhora de habilidades motoras;

Melhora da concentração;

Ensinamento de disciplina;

Melhora da força;

Maior aptidão cardiovascular;

Melhor controle do próprio tempo.

