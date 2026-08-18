A- A+

SUSTENTABILIDADE Gincana leva educação ambiental e reciclagem de eletrônicos para escolas de Pernambuco Estudantes participam de atividades sobre sustentabilidade e disputam 22 computadores recondicionados para as escolas vencedoras

Cerca de 30 escolas de ensino médio da rede estadual de Pernambuco participam da gincana “Volta às Aulas com Sustentabilidade: Eletrônico não é Lixo!”, lançada na última sexta-feira (14).

A iniciativa busca incentivar o descarte correto de resíduos eletrônicos e envolver estudantes em ações de educação ambiental, com maior participação de unidades da Região Metropolitana do Recife nesta primeira etapa.

As escolas terão pontos de entrega voluntária para receber equipamentos eletrônicos, além de oficinas, dinâmicas e rodas de conversa sobre sustentabilidade. A ação é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas), em parceria com a Secretaria de Educação (SEE) e a REEECicle.

Segundo a secretária da Semas, Nathalie Ribeiro, a gincana também pretende levar a conscientização para as famílias dos estudantes.

“Esse projeto é muito importante para que a gente conscientize os nossos jovens de que o nosso mundo é finito e que a reciclagem de equipamentos eletrônicos é muito importante porque são resíduos muito contaminantes. Essa gincana vai motivar a trazer esses equipamentos antigos para o descarte adequado e ensinar os adultos, pais e parentes que a gente precisa reciclar”, explicou.

Cerca de 30 escolas de ensino médio da rede estadual de ensino participarão da gincana que tem previsão para encerrar no final de agosto | Foto: Josimar Oliveira/SEE

Uma das participantes é a Erem Olinto Victor, na Várzea, Zona Oeste do Recife. Antes de iniciar a mobilização, os alunos participaram de uma aula sobre economia circular e logística reversa.

A competição também terá premiação. A escola vencedora receberá 10 computadores recondicionados, enquanto as três primeiras colocadas receberão, juntas, 22 equipamentos.

Entre os estudantes, a proposta também despertou reflexões sobre sustentabilidade. Ryan Vitor destacou que aprendeu novos conceitos durante a atividade.

“Minha família sempre me educou muito para isso, mas é novidade para mim que alguns temas foram atualizados, como os três ‘Rs’ [da sustentabilidade], que hoje são cinco. Eu aprendi isso hoje”, contou.

Já Diego Oliveira relacionou a economia circular ao uso dos recursos naturais.

“A economia circular, que é um dos pontos mais importantes da gincana, nos faz refletir sobre como remanejar os elementos da própria natureza, porque se a gente só extrair, não vamos ter recursos no futuro”, comentou.

Veja também