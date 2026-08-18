Gincana leva educação ambiental e reciclagem de eletrônicos para escolas de Pernambuco
Estudantes participam de atividades sobre sustentabilidade e disputam 22 computadores recondicionados para as escolas vencedoras
Cerca de 30 escolas de ensino médio da rede estadual de Pernambuco participam da gincana “Volta às Aulas com Sustentabilidade: Eletrônico não é Lixo!”, lançada na última sexta-feira (14).
A iniciativa busca incentivar o descarte correto de resíduos eletrônicos e envolver estudantes em ações de educação ambiental, com maior participação de unidades da Região Metropolitana do Recife nesta primeira etapa.
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As escolas terão pontos de entrega voluntária para receber equipamentos eletrônicos, além de oficinas, dinâmicas e rodas de conversa sobre sustentabilidade. A ação é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas), em parceria com a Secretaria de Educação (SEE) e a REEECicle.
Segundo a secretária da Semas, Nathalie Ribeiro, a gincana também pretende levar a conscientização para as famílias dos estudantes.
“Esse projeto é muito importante para que a gente conscientize os nossos jovens de que o nosso mundo é finito e que a reciclagem de equipamentos eletrônicos é muito importante porque são resíduos muito contaminantes. Essa gincana vai motivar a trazer esses equipamentos antigos para o descarte adequado e ensinar os adultos, pais e parentes que a gente precisa reciclar”, explicou.
Uma das participantes é a Erem Olinto Victor, na Várzea, Zona Oeste do Recife. Antes de iniciar a mobilização, os alunos participaram de uma aula sobre economia circular e logística reversa.
A competição também terá premiação. A escola vencedora receberá 10 computadores recondicionados, enquanto as três primeiras colocadas receberão, juntas, 22 equipamentos.
Entre os estudantes, a proposta também despertou reflexões sobre sustentabilidade. Ryan Vitor destacou que aprendeu novos conceitos durante a atividade.
“Minha família sempre me educou muito para isso, mas é novidade para mim que alguns temas foram atualizados, como os três ‘Rs’ [da sustentabilidade], que hoje são cinco. Eu aprendi isso hoje”, contou.
Já Diego Oliveira relacionou a economia circular ao uso dos recursos naturais.
“A economia circular, que é um dos pontos mais importantes da gincana, nos faz refletir sobre como remanejar os elementos da própria natureza, porque se a gente só extrair, não vamos ter recursos no futuro”, comentou.