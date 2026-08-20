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CIDADANIA Giro Desenvolve Recife realiza serviços e oferece oportunidades de emprego em Casa Amarela Com mais de 50 vagas de emprego e serviços gratuitos de saúde e cidadania, a iniciativa será realizada na manhã desta sexta-feira (21)

O Giro Desenvolve Recife promove, nesta sexta-feira (21), uma programação de ações, serviços e oportunidades de empregabilidade, saúde e cidadania voltados aos moradores de Casa Amarela, na Zona Norte, e de outros bairros da vizinhança.

A iniciativa ocorre das 9h às 13h, na Escola Profissionalizante Dom Bosco, localizada na Estrada do Arraial, nº 3208, em frente ao Sítio da Trindade.

A Agência de Emprego do Recife vai oferecer mais de 50 vagas de emprego em funções como aprendiz, auxiliar de limpeza, atendente de lanchonete, consultor de vendas, balconista e açougueiro, entre outras.

Para as vagas de aprendiz, poderão participar jovens de 18 a 23 anos. Além disso, três empresas realizarão a primeira etapa do processo seletivo no próprio local, facilitando o acesso dos candidatos às oportunidades.

“Queremos estar onde as pessoas estão, facilitando o acesso aos serviços e, principalmente, criando caminhos para quem busca emprego e novas oportunidades”, destaca a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Isabella de Roldão. A iniciativa busca facilitar o acesso a serviços e oportunidades, especialmente para pessoas que encontram dificuldades para se deslocar até os equipamentos públicos.

A programação também conta com serviços de saúde e cidadania, incluindo vacinação, aferição de pressão arterial e testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de emissão de certidões e RG.

Além disso, o público também poderá aproveitar outros serviços, como corte de cabelo e massagens.

Realizado pela prefeitura do Recife, o Giro Desenvolve Recife tem o objetivo de aproximar os serviços públicos da população, levando aos bairros ações de qualificação profissional, empregabilidade, cidadania, saúde e atendimento ao trabalhador.

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