A- A+

Rio Grande do Sul Gisele Bündchen grava vídeo em inglês para dar visibilidade à tragédia no Rio Grande do Sul; veja Modelo usou suas redes sociais para compartilhar o pedido por ajuda

Gisele Bündchen, natural do Rio Grande do Sul, gravou um vídeo pedindo ajuda para a população do estado, que está vivendo uma tragédia por conta de fortes chuvas das últimas semanas. A modelo relatou, em inglês, a perda de casas, empregos e até a falta de água potável no estado.

Com seus 43 anos e morando em Miami, nos Estados Unidos, Bündchen mantém sua relevância internacional e usou das redes sociais para falar com o mundo sobre a devastação que está acontecendo no RS.

“Meu estado natal, no Rio Grande do Sul, no Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras. Na maior parte do estado, não é uma ou duas cidades, são mais de 350”,disse a modelo.

Ao fim do post que fez contando o que acontece no estado, a modelo compartilhou um link para quem quiser fazer doações.

Dados

O número de mortes por conta das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 105 nesta quarta-feira. Ao menos 130 pessoas estão desaparecidas.



Veja o vídeo:



Veja também

Rio Grande do Sul CMSE: Quatro usinas estão desligadas no RS e ONS adota medidas emergenciais no Estado