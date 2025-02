Gisèle Pelicot pode não ser a primeira vítima do marido, diz polícia

A- A+

Em dezembro, um tribunal condenou Dominique Pelicot a 20 anos de prisão por drogar sua esposa, Gisèle, e convidar dezenas de homens para o quarto do casal para estuprá-la entre 2011 e 2020. O julgamento chocou a França e transformou Pelicot no mais infame predador sexual do país. Sua esposa, Gisèle, tornou-se um ícone feminista. Mas a polícia e os promotores suspeitam que ela não tenha sido sua primeira vítima.

“Gisèle Pelicot teme que ela mesma seja apenas a ponta do iceberg”, disse um dos advogados de Pelicot, Antoine Camus, em entrevista.

Enquanto aguardava seu julgamento na prisão, a polícia confrontou Pelicot com provas de DNA que o ligavam à tentativa de estupro de uma jovem de 19 anos na região de Paris em 1999. Após horas de interrogatório, ele admitiu tê-la drogado, dizendo à polícia: “Fui eu.”

Ele também está sendo investigado pelo estupro e assassinato de uma mulher de 23 anos em 1991. Pelicot nega qualquer envolvimento no crime. No entanto, os promotores o indiciaram em 2022 por ambos os crimes, que são tão semelhantes que foram unificados em um único caso.





Ambas as vítimas eram jovens corretoras de imóveis na região de Paris. Ambas foram violentamente agredidas com uma lâmina, amarradas, drogadas com éter e encontradas com a parte inferior do corpo despida. Em ambas as cenas do crime, os sapatos das vítimas foram cuidadosamente colocados no cômodo.

Nenhuma data de julgamento foi marcada.

Atualmente, Pelicot, de 72 anos, está preso no sul da França, não muito longe da vila onde ele e sua esposa, agora divorciados, haviam se aposentado. Mas em 1991, Pelicot trabalhava como corretor de imóveis em Paris e, em 1999, havia assumido um cargo de vendedor de alarmes de incêndio e sistemas telefônicos.

A mulher assassinada, Sophie Narme, trabalhava há apenas um mês em seu primeiro emprego como corretora de imóveis quando foi morta.

Na noite de 4 de dezembro de 1991, seu empregador encontrou seu corpo sem vida e parcialmente despido em um apartamento no último andar de um prédio no 19º Arrondissement de Paris, que ela havia mostrado a um cliente naquela manhã. A polícia suspeita que o cliente era Pelicot, usando um nome falso.

Eles detectaram um forte cheiro de éter na cena do crime e durante a autópsia. De acordo com documentos da investigação lidos em tribunal durante o julgamento do ano passado, ela havia sido espancada, drogada, esfaqueada, estrangulada com o próprio cinto e estuprada.

Embora a cena do crime mostrasse sinais de violência, com o conteúdo da bolsa de Narme espalhado pelo cômodo, seus sapatos de salto alto foram cuidadosamente colocados ao lado do corpo.

Oito anos depois, em 1999, uma corretora de imóveis de 19 anos encontrou-se com um cliente em potencial no último andar de um prédio na região de Paris para o que deveria ser uma visita rotineira a um imóvel para aluguel. O cliente, que as autoridades novamente suspeitam ser Pelicot sob um pseudônimo, pediu que ela tirasse algumas medidas no apartamento.

Quando ela virou de costas, ele a derrubou no chão, forçou-a a deitar de bruços, amarrou seus pulsos com uma corda e pressionou um pano embebido em éter contra seu nariz, segundo o advogado da vítima, cujo nome não foi divulgado. Ela tentou prender a respiração enquanto era drogada.

Ele tirou seus sapatos de salto alto e os colocou cuidadosamente ao lado. Ela se lembra de sentir um estilete contra a pele enquanto o agressor apertava seu pescoço com o braço.

“Ainda estava atordoada pelo produto que ele me fez inalar”, disse a mulher aos investigadores, de acordo com documentos do caso lidos em tribunal. “Não conseguia me virar, lembro-me de me sentir prisioneira do meu próprio corpo. Não queria que ele visse que eu estava acordada. Sentia que não conseguia me mexer.”

Mas os efeitos da droga logo passaram, e a vítima lutou contra seu agressor e conseguiu se esconder em um depósito por horas, trancando-se por dentro. O agressor acabou fugindo.

A polícia coletou vestígios de sangue dele nos sapatos da vítima e no carpete do chão. Mas, por anos, a investigação não avançou. Em 2011, o caso foi arquivado. Ele só foi reaberto quando foi ligado ao assassinato de Narme.

Nos últimos 34 anos, Florence Rault, advogada da mãe de Narme, continuou perseguindo o caso de assassinato, pedindo regularmente ao tribunal que analisasse evidências ou explorasse novas pistas.

“Eu estava fazendo isso por Sophie”, disse Rault. “Prometi à mãe dela que levaríamos essa história até o fim e que ela não morreria sem saber o nome do assassino de sua filha.”

Já em 2004, a polícia havia feito uma conexão entre os dois casos. Mas, na época, o sistema nacional de registro de DNA criminal havia sido recém-criado e ainda não estava totalmente funcional.

Vestígios de esperma encontrados na cena do crime de 1991 foram perdidos pelo instituto forense responsável pela análise da amostra.

Em 2010, Pelicot foi preso pela primeira vez por filmar por baixo das saias de mulheres em um shopping na região de Paris, usando uma câmera escondida em uma caneta. Ele foi liberado com uma multa de 100 euros, aproximadamente 104 dólares.

Ele foi flagrado fazendo o mesmo em 2020, em um supermercado no sul da França. Mas desta vez, o segurança incentivou as vítimas a registrarem uma queixa oficial, permitindo que a polícia conduzisse uma investigação.

Foi então que os policiais dizem ter ligado o DNA de Pelicot à tentativa de estupro de 1999.

Rault agora também é a advogada nesse caso. Através dela, a mulher que sobreviveu afirmou que seguiu em frente e não deseja falar publicamente sobre o caso. No entanto, ela participou do processo legal e confrontou Pelicot em 2023 como parte da investigação.

Até então, Pelicot já havia confessado muitos detalhes da tentativa de estupro. Ele disse à polícia que havia ido a uma agência imobiliária em Paris porque queria reviver seu antigo trabalho e verificar os preços de aluguel.

Ele afirmou ter agido por “impulso” após conhecer a corretora e marcar um horário para visitar o apartamento. Em seguida, voltou ao carro para pegar a corda e o que descreveu como “um produto para limpar encostos de cabeça” — um frasco de éter.

“Não planejava ter relações com ela”, disse ao juiz de instrução, explicando que a drogou porque queria olhar seu corpo despido sem recorrer à violência. “Tentei esquecer isso por muito tempo”, acrescentou. “Peço desculpas por ter mentido, foi difícil admitir.”

Sua advogada, Béatrice Zavarro, disse que a declaração à polícia não equivalia a um “reconhecimento formal” do crime. “Ele reconhece que a fez adormecer, mas não admite carregar uma faca, e explica que, se tudo isso aconteceu, não foi com a intenção primária de estuprá-la”, disse ela.

A mídia francesa também relatou que a polícia está investigando dois casos semelhantes de 1995 e 2004, embora Pelicot ainda não tenha sido questionado sobre eles, segundo sua advogada.

Quanto ao assassinato de 1991, Pelicot nega repetidamente qualquer envolvimento. “Ele não vai ceder porque realmente não quer ser reconhecido como um assassino”, disse sua advogada. “Porque ele não é um assassino.”

