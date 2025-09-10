A- A+

MUNDO Gisèle Pelicot publicará suas memórias em 17 de fevereiro Pelicot, de 72 anos, se tornou um ícone feminista após seu julgamento por estupro na França

As memórias de Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista após seu julgamento por estupro na França, serão lançadas em 17 de fevereiro de 2026, sob o título "Et la joie de vivre" ("Um Hino à Vida", em português), anunciaram diversas editoras nesta quarta-feira (10).

Pelicot, de 72 anos, foi aplaudida mundialmente no ano passado por sua coragem em depor publicamente durante o julgamento contra seu ex-marido, que a drogou por uma década antes de estuprá-la junto com dezenas de estranhos contatados online.

O livro será publicado em fevereiro em cerca de vinte idiomas, em vários países, refletindo a notoriedade internacional de Pelicot.

Após o julgamento realizado no final de 2024, Pelicot "nunca se manifestou" e "decidiu contar sua história com suas próprias palavras", disse a editora francesa Flammarion.

Pelicot "quer transmitir uma mensagem de esperança a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, assim como àqueles que a apoiaram durante estas semanas do outono de 2024", acrescentou.

O relato "cuidadoso e comovente", escrito em parceria com a jornalista e romancista Judith Perrignon, "revela as fontes mais profundas da incrível resiliência desta mulher tão reservada", segundo Flammarion.

O livro "proporcionará conforto e contribuirá positivamente para mudar a narrativa sobre a vergonha", insistiu a editora espanhola Lumen.

Pelicot se recusou a permitir que o julgamento fosse realizado a portas fechadas, renunciando assim ao seu direito ao anonimato, para que a "vergonha" mudasse de lado. Seu marido e outros 50 homens foram condenados a até 20 anos de prisão.

A filha de Pelicot, Caroline Darian, publicou um livro sobre o caso em 2022, "Eu Nunca Mais Vou Te Chamar de Pai".

