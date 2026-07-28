Glenda Kozlowski revela internação após perder força nas pernas

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Glenda Kozlowski usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para explicar o motivo de seu afastamento do Show do Esporte, da Band. A apresentadora contou que passou três dias internada depois de sofrer uma crise na coluna, perder a força nas pernas e cair dentro de casa.



Segundo Glenda, os exames apontaram uma sobrecarga mecânica na região lombar da coluna, associada às alterações degenerativas naturais dos discos. O quadro provocou dores intensas e perda de força nas pernas, levando à internação por cerca de três dias. A partir de agora, a comunicadora seguirá tratamento com repouso, medicação e fisioterapia.

"Oi, pessoal! Deixa eu explicar rapidinho o que aconteceu comigo Vocês viram que dei uma sumida, também não fiz o Show do Esporte. Muita gente percebeu aí que eu estava com uma certa dificuldade para caminhar e me perguntou se estava tudo bem. Mas aí eu dei aquela travada em casa. De repente, eu caí no chão", explicou a jornalista.



Na sequência, Glenda detalhou o momento em que precisou de atendimento médico e descreveu a perda repentina dos movimentos. "As pernas perdem as forças e acabou: você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha", relatou.



Atleta e praticante de bodyboard, a apresentadora afirmou que seguirá um tratamento conservador até a recuperação completa. "Passei esses últimos três dias internada porque eu estava com muita dor. Agora não tenho muito o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100%", disse.

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