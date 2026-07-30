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saúde Glenda Kozlowski: o que é sobrecarga mecânica na região lombar, que provoca perda de força Apresentadora contou que passou três dias internada depois de sofrer uma crise na coluna e cair dentro de casa

A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais para comunicar um susto que levou essa semana. Ela contou que passou três dias internada depois de sofrer uma crise na coluna, perder a força nas pernas e cair dentro de casa.

No hospital, foi diagnosticada com uma sobrecarga mecânica na região lombar da coluna, associada às alterações degenerativas naturais dos discos. O quadro provocou dores intensas e perda de força nas pernas.

"Vocês viram que dei uma sumida, também não fiz o Show do Esporte. Muita gente percebeu aí que eu estava com uma certa dificuldade para caminhar e me perguntou se estava tudo bem. Mas aí eu dei aquela travada em casa. De repente, eu caí no chão", revelou ela.



A sobrecarga mecânica na região lombar ocorre quando a parte baixa da coluna recebe mais força, pressão ou peso do que consegue aguentar. Entre as principais causas estão: a má postura, a fraqueza dos músculos do tronco (core) e o excesso de peso.

As alterações degenerativas atingem os discos localizados entre as vértebras que funcionam como amortecedores. Com o passar dos anos, podem perder água, elasticidade e altura, desenvolvendo fissuras e causando dor.

Cuidados e Prevenção

Para prevenir este tipo de dor, é importante fortalecer os músculos das pernas, por exemplo, com exercícios orientados para o abdômen, lombar e glúteos — todos ajudam a proteger a coluna.

Melhorar a postura diária também é um exercício que deve ser feito como cuidado e prevenção. Evitar curvar muito o tronco para frente e fazer pausas para caminhar a cada hora de trabalho sentado.

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Ter um controle de carga na hora de realizar exercícios físicos também é um cuidado especial: não carregar mais do que o corpo consegue sustentar.

A apresentadora, que também é atleta e praticante de body-board, já recebeu alta e está em casa seguindo o tratamento com repouso, medicação e fisioterapia.

"Agora não tenho muito o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100%", disse.

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