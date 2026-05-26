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Emissora Nacional Globo antecipa metas ambientais previstas para 2030 Empresa alcançou 100% de energia limpa e eliminou envio de resíduos. Houve ainda avanço em representatividade e inclusão

A Globo conseguiu antecipar suas principais metas ambientais previstas para serem alcançadas em 2030. A maior empresa de comunicação da América Latina obteve 100% de energia limpa e eliminou o envio de resíduos para aterros sanitários em todas as operações no primeiro semestre. Esses avanços foram impulsionados pelos resultados refletidos no Relatório de Sustentabilidade 2025, que marcou os cem anos de fundação do Grupo Globo.

O documento aponta avanços em diversidade e inclusão, já que 83% dos recrutamentos foram de profissionais de grupos sub-representados e 86,1% dos colaboradores reconhecem a empresa como um ambiente inclusivo. Esse compromisso se projeta para fora da Globo, com os eventos. O “Festival Negritudes” realizou edição inédita em Brasília.

Incluindo também as edições de Rio, São Paulo e Salvador, reuniu 20 mil pessoas presencialmente, ampliando o debate sobre representatividade, cultura e sociedade brasileira.

Discussões na sociedade

Nas telas, as novelas mobilizaram discussões e ampliaram a representação da diversidade. A novela “Dona de Mim” incorporou personagens com deficiência no núcleo principal sem que este fosse o eixo central de suas trajetórias, contribuindo para ampliar o debate sobre inclusão. Já “Vale Tudo” gerou impactos sociais, com o aumento de 50% nos pedidos de pensão alimentícia via Defensoria Pública e crescimento de 150% nas buscas por informações sobre os Alcoólicos Anônimos.

"Mostramos que é possível construir atuação responsável, com o mundo e com todo mundo, mantendo solidez empresarial. Em 2025, ampliamos a diversidade nos times criativos, com 72% dos nossos talentos sendo de grupos sub-representados. Atualmente, nossos times de criação e elenco são formados, respectivamente, por 52% e 48% de mulheres, além de 38% de talentos negros formando o elenco de novelas", disse Manuel Belmar, diretor de Produtos Digitais, Finanças, Jurídico e Infraestrutura da Globo.

Na área ambiental, Belmar cita a última edição do Big Brother Brasil como exemplo de sustentabilidade. O reality show teve 100% de economia circular na destinação de resíduos, recorde de eficiência na coleta seletiva e eliminação total do uso de diesel após a instalação de baterias e nobreaks.

A iniciativa evitou o consumo de mais de 5 mil litros de combustível por mês e a emissão de 69 toneladas de gás carbônico, o principal causador do efeito estufa. Na cobertura da COP30, foram mais de 170 horas de conteúdo.

Em relação a 2024, a veiculação de pautas sociais e ambientais cresceu 23% na TV.

No fim de 2025, mais de 99% da energia consumida já era proveniente de fontes renováveis, desempenho que possibilitou o alcance antecipado da meta de 100% de energia limpa no início deste ano, embora estivesse prevista na Agenda 2030.

No jornalismo, o “Fato ou Fake” se consolidou como referência no combate à desinformação, com aumento de 304% nas checagens. Na área educacional, foi lançada a Academia LED Globo, ampliando o relacionamento com universidades e o desenvolvimento de pesquisas, projetos e soluções para desafios do negócio e da sociedade.

Na área de governança, 2025 marcou a primeira década do Programa de Compliance, além da realização do 1º Fórum de Ética e Integridade, em parceria com o Valor, que reuniu lideranças e autoridades, como a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia. Belmar citou que a Globo conquistou a Medalha de Prata EcoVadis, reconhecimento concedido aos 15% de empresas com melhor desempenho global em práticas ESG.

O relatório destaca ainda avanços em privacidade, uso responsável de IA e gestão de riscos, incluindo a elaboração da Declaração de Princípios para o Desenvolvimento e Uso da IA e o fortalecimento de protocolos após eventos climáticos extremos, com medidas estruturais de mitigação e adaptação.

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