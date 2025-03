A- A+

Zona da Mata Norte Glória do Goitá: criança de 1 ano morre após se afogar em piscina Criança, cujo sexo não foi informado, foi encontrada desacordada na piscina do local

Uma criança de 1 ano morreu após se afogar em uma piscina na cidade de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu nesse domingo (30), em uma propriedade rural.

A criança, cujo sexo não foi informado, foi encontrada desacordada na piscina do local.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.

A ocorrência de afogamento foi registrada por meio da Delegacia de Glória do Goitá.



"As diligências foram iniciadas e continuam até o esclarecimento do fato", afirmou a PCPE.



