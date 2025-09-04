A- A+

POLÍCIA Glória do Goitá: homens são presos com mais de 30 quilos de maconha, armas e munições Caso aconteceu na quarta-feira (4). Um deles assumiu a posse dos materiais, segundo a PM

Uma operação policial resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas na zona rural de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A ação aconteceu nessa quarta-feira (4), após monitoramento conjunto entre o setor de inteligência da Polícia Militar, Malhas da Lei, Polícia Civil e agentes do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Com os dois suspeitos, segundo a PM, foram apreendidos mais de 32 quilos de maconha, além de duas pistolas — uma calibre .9mm e outra .40mm —, um carro, duas motocicletas e dois celulares.

"Um dos homens assumiu a posse dos materiais ilegais, enquanto o outro afirmou estar no local apenas para comprar drogas", destacou a polícia.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vitória de Santo Antão, também na Zona da Mata, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Veja também