Glória do Goitá: homens são presos com mais de 30 quilos de maconha, armas e munições
Caso aconteceu na quarta-feira (4). Um deles assumiu a posse dos materiais, segundo a PM
Uma operação policial resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas na zona rural de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
A ação aconteceu nessa quarta-feira (4), após monitoramento conjunto entre o setor de inteligência da Polícia Militar, Malhas da Lei, Polícia Civil e agentes do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM).
Com os dois suspeitos, segundo a PM, foram apreendidos mais de 32 quilos de maconha, além de duas pistolas — uma calibre .9mm e outra .40mm —, um carro, duas motocicletas e dois celulares.
Leia também
• Desfile da Pitombeira: ruas do Sítio Histórico de Olinda passam por vistoria
• Suspeito de comercializar Mounjaro ilegalmente é preso no Recife por crime contra a saúde pública
• Apac registra rajada de vento de 52 km/h no Recife; Inmet emite alertas para Litoral e Sertão
"Um dos homens assumiu a posse dos materiais ilegais, enquanto o outro afirmou estar no local apenas para comprar drogas", destacou a polícia.
Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vitória de Santo Antão, também na Zona da Mata, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.