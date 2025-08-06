MATA NORTE
Goiana: adolescente de 16 anos é morto a tiros diante de casa
Polícia Civil investiga o crime
Caso é investigado pela 11ª Delegacia Seccional de Policia em Goiana - Foto: Google Street View/Reprodução
Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros, na noite de terça-feira (5), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
De acordo com a corporação, o crime aconteceu diante da casa da vítima, no bairro de Nova Goiana.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio consumado por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana.
Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). Um inquérito policial foi instaurada para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.