MATA NORTE

Goiana: adolescente de 16 anos é morto a tiros diante de casa

Polícia Civil investiga o crime

Caso é investigado pela 11ª Delegacia Seccional de Policia em GoianaCaso é investigado pela 11ª Delegacia Seccional de Policia em Goiana - Foto: Google Street View/Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros, na noite de terça-feira (5), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com a corporação, o crime aconteceu diante da casa da vítima, no bairro de Nova Goiana. 

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio consumado por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana. 

Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). Um inquérito policial foi instaurada para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.

