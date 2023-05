Com Festival da Seresta, jogos e serviços, Goiana festeja aniversário desta quarta a domingo

A- A+

Para comemorar os 454 anos de Goiana, nesta sexta-feira (5), o município, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, tem uma série de festividades já a partir desta quarta-feira (3).



A programção, que vai até domingo (7), inclui shows, jogos esportivos e serviços de saúde e de cidadania, além de exposição.



Desta quarta a sexta-feira (5), há o Festival da Seresta, reunindo artistas como Sandra de Sá, bandas Labaredas e Goden Boys, Leonardo Sullivan, The Fevers, Altemar Dutra Júnior e Banda Rossi Oficial - confira a programação completa ao fim do texto. O palco está na montado na Rua Direita, no Centro da cidade.



Na quinta, acontece a abertura dos Jogos Escolares Mata Norte 2023, na quadra do Sesc Ler Goiana, e, na sexta, dia do aniversário, os moradores acordam às 6h com repique de sinos pelas igrejas do centro histórico, e, às 8h, há o hasteamento da bandeira na prefeitura.





Das 9h às 16h da sexta, a Caravana da Saúde fica montada na avenida Dr. Manoel Borba, com serviços gratuitos de mamografia, testagem rápida, coleta de exames. Também está prevista distribuição de mudas. O local funciona também com ponto de coleta de resíduos eletrônicos. O espaço contempla exposição com as Memórias Goianenses, com imagens enviadas pelos moradores, mostrando a cidade.



Ao mesmo tempo, o Pátio da Misericórdia recebe atividades recreativas e esportivas com arte-educadores de trânsito, futmesa e desafio de basquete. E, para as 14h, está programada palestra sobre Economia Criativa e Empreendedorismo.



Às 16h, os coretos das praças da Bandeira e João Pessoa recebem shows, com saída de um cortejo musical pelas ruas do Centro de Goiana. Já à noite, é celebrada a Noite Mariana na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Programação do Festival da Seresta de Goiana

A partir das 20h, na Rua Direita, no Centro.

Quarta-feira (3)

Sandra de Sá,

Banda Labaredas,

Golden Boys,

Banda Arrecifes e

Erica Silva.

Quinta-feira (4)

Paulo Márcio,

Leonardo Sullivan,

Eliel Barbosa,

Eduardo Veloso,

Nildo Violon,

Júnior Manchão e

Elias Batista.

Sexta-feira (5)

The Fevers,

Altemar Dutra Júnior,

Banda Rossi Oficial,

Renato e seus Blue Caps,

Juliana Alves,

Marcos Souza e

Vaguinho Paixão.

