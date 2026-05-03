A- A+

Chuvas Goiana contabiliza danos após chuvas e mantém abrigos para famílias afetadas Apesar da melhora nas condições climáticas, a cidade segue em estado de atenção, com equipes mobilizadas para atender a população atingida

O município de Goiana passou todo o domingo (3) sem registro de chuvas. De acordo com a Defesa Civil, além da ausência de precipitações ao longo do dia, também não há previsão de chuva no curto prazo. Apesar da melhora nas condições climáticas, a cidade segue em estado de atenção, com equipes mobilizadas para atender a população atingida.

As famílias continuam sendo atendidas em seis abrigos temporários, que atualmente acolhem 626 pessoas, distribuídas da seguinte forma: Manoel Borba (225 pessoas / 61 famílias), IV Centenário (82 pessoas / 35 famílias), Augusto Gondim (95 pessoas / 43 famílias), André Vidal (95 pessoas / 35 famílias), José Pinto (91 pessoas / 34 famílias) e ETE (38 pessoas / 25 famílias). Além desses números, o município também contabiliza 220 pessoas desalojadas.

As estruturas foram organizadas para garantir atendimento emergencial, oferecendo acolhimento, alimentação e segurança às famílias desabrigadas e desalojadas pelas chuvas.

Mesmo com a redução do nível da água em algumas áreas, regiões ribeirinhas ainda permanecem alagadas, o que impede, por enquanto, o retorno seguro dos moradores às suas residências.

Um levantamento realizado por uma equipe técnica do município avaliou os prejuízos causados pelo evento climático. De acordo com os dados, cerca de 10 mil unidades habitacionais foram danificadas e cinco destruídas, além de cinco unidades públicas de ensino afetadas.

O impacto mais significativo foi registrado nas obras de infraestrutura pública, com 700 estruturas danificadas e 250 destruídas, gerando prejuízos estimados em aproximadamente R$ 50 milhões. Esse tipo de infraestrutura inclui itens essenciais como ruas e estradas, pontes, sistemas de drenagem, bueiros, galerias pluviais e acessos públicos.

*Com informações da assessoria

Veja também