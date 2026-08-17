Goiana: encapuzados invadem imóvel e matam adolescente de 17 anos a tiros

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Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros por homens encapuzados na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O caso aconteceu em um imóvel na localidade Nova Goiana, na noite do último sábado (15).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), relatos de familiares apontam que três suspeitos encapuzados invadiram a residência onde a vítima estava.

"Ao perceber a ação, o jovem tentou fugir pelo quintal, quando foram efetuados disparos de arma de fogo", afirmou a PM em nota, nesta segunda-feira (17).



No local, os agentes do 27º BPM encontraram o adolescente morto.



Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A Polícia Civil de Pernambuco investiga a ocorrência de homicídio consumado.

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