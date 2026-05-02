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CHUVAS Goiana enfrenta mais de 260 mm de chuva em 48 horas, rio sobe e mais de 500 pessoas estão em abrigos Município é o que mais choveu em Pernambuco no período; prefeitura amplia assistência e pede doações para famílias afetadas

A Prefeitura de Goiana informou que o município, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, já ultrapassou a marca de 260 milímetros de chuva nas últimas 48 horas, sendo o local com maior volume registrado em Pernambuco nesse período. E a previsão ainda preocupa: a chuva continua e o nível do rio segue em elevação.

Diante do cenário, as ações emergenciais foram ampliadas. Além da comunidade do Baldo do Rio, a assistência já chega também à Vila Bom Tempo e a áreas situadas do outro lado da BR-101 Norte, que vêm sendo impactadas pelo avanço das águas.

Até o momento, cinco abrigos temporários foram montados em escolas públicas do município. Juntos, eles já acolhem 204 famílias, somando 583 pessoas.

Ao longo da madrugada, equipes da prefeitura atuaram no transporte de moradores de áreas de risco, garantindo suporte completo com alimentação, atendimento de saúde e apoio psicológico.

A estrutura de atendimento conta com profissionais de diversas áreas, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas e assistentes sociais, reforçando a rede de assistência às famílias atingidas.

Em relação aos danos estruturais, a prefeitura informou que a escola municipal em construção no bairro da Boa Vista teve a estrutura preservada, apesar do grande volume de água no entorno. Os principais prejuízos foram registrados nas proximidades de um canal, onde um muro cedeu devido à força da correnteza, afetando a área próxima à quadra e ao refeitório.

Como ajudar

A Prefeitura de Goiana também iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar as famílias atingidas pelas chuvas. Estão sendo recebidas doações de:

Alimentos não perecíveis

Água mineral

Roupas e cobertores

Produtos de higiene pessoal

Materiais de limpeza

Colchões em bom estado

As doações devem ser entregues na Quadra Municipal de Goiana, localizada na Avenida Manoel Carlos de Mendonça, no Centro.

Enquanto o volume de chuva segue elevado, a orientação é que moradores de áreas de risco permaneçam atentos aos alertas da Defesa Civil e busquem locais seguros.

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