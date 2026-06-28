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MATA NORTE Goiana fica alagada após fortes chuvas; Bombeiros resgatam ilhados e governo mobiliza equipes Foram mais de 105 milímetros de precipitações nas últimas 48 horas

Com as fortes chuvas registradas no sábado (27), a cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, amanheceu alagada. Foram mais de 105 milímetros de precipitações nas últimas 48 horas. Imagens aéreas mostram os estragos.

O Canal do Goiana, no município, e o trecho do Rio Tracunhaém em Urucuba, distrito de Limoeiro, no Agreste, atingiram cota de inundação, afetando diretamente a população.

A informação foi divulgada na noite desse sábado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que também incluiu o município de Nazaré da Mata entre os atingidos pelo extravasamento dos rios.

Ainda no sábado, a enxurrada na Zona da Mata Norte provocou a interdição parcial do km 116 da BR 101, no trecho entre a Paraíba e Pernambuco, devido ao acúmulo de água na pista.



Máquinas foram utilizadas para a limpeza da pista, que foi liberada às 18h, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Alagamento interditou trecho da BR-101 entre Paraíba e Pernambuco | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Governo resgata quatro pessoas e mobiliza equipes

Neste domingo (28), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) destacou que está atuando, junto a outros órgãos, no socorro às vítimas e apoio aos municípios da Zona da Mata Norte, que foram afetados pelas chuvas.

Segundo a pasta, até o final desta manhã, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para resgatar quatro pessoas ilhadas nos municípios de Timbaúba e Goiana.

"Na tarde de sábado (27), foram resgatadas duas pessoas na área central de Timbaúba, por meio de um bote inflável. Na manhã deste domingo (28), uma equipe de salvamento retirou mais duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação, em Goiana, contando com o apoio do Samu e da Defesa Civil municipal", detalhou a SDS.

Além disso, a Defesa Civil do estado identificou 13 pessoas desabrigadas em Timbaúba e 60 pessoas em aluguel social no município de Vicência. Foi registrada resistência por parte de alguns moradores em deixar suas residências, mesmo diante do avanço da água e do risco à segurança.

"O CBMPE reforçou as orientações quanto à necessidade de evacuação das áreas afetadas, priorizando a preservação da vida. A corporação orienta a população para evitar áreas alagadas, respeitar os alertas emitidos pelos órgãos oficiais e acionar o telefone 193 em situações de emergência", informou a pasta.

Alertas de emergência, por meio do sistema Defesa Civil Alerta (DCA), foram emitidos no sábado (27) para os municípios de Ipojuca, Timbaúba, São Vicente Ferrer, Ilha de Itamaracá, Goiana, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria. Também foi emitido alerta severo para inundação em comunidades do município de Limoeiro.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (SEPDEC) mobilizou quatro equipes do Grupo de Apoio a Desastres (GADE), deslocadas neste domingo aos municípios de Timbaúba, Camutanga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Vicência.

"As equipes estão prestando apoio técnico às Defesas Civis municipais, realizando levantamentos de danos e prejuízos, orientações técnicas e suporte às ações de resposta e restabelecimento", informou a SDS-PE.

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