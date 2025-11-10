Goiana: motociclista morre e garupa fica ferido em colisão com carro na BR-101

A- A+

Um motociclista morreu e o garupa ficou ferido em um acidente de trânsito na BR-101, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O caso aconteceu na noite desse domingo (9), por volta das 18h50, no quilômetro 21 da rodovia federal.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para o local da ocorrência, um carro atingiu a traseira da motocicleta onde estavam as vítimas.



"A suspeita é de que a moto mudou de faixa para acessar um retorno, quando ocorreu a colisão", destacou a corporação, em nota divulgada nesta segunda-feira (10).

Com a colisão, o condutor da moto não resistiu e morreu no local. Já o garupa ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde.



Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro não teve ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.



O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram no local para a perícia e remoção do corpo, respectivamente.



A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

Veja também