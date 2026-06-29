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CHUVAS Goiana: rebanho de gado fica ilhado por conta das fortes chuvas; município tem 481 desabrigados Ainda nesta segunda, são enviados 400 kits de higiene, 400 kits de limpeza, 700 colchões e 1.400 lençóis para a cidade

Imagens aéreas registraram um rebanho de vacas ilhadas em meio às fortes chuvas que atingiram o município de Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, no domingo (28).

No vídeo, é possível ver o cenário de devastação que ficou na cidade após a enchente. O Canal do Goiana, no município, e o trecho do Rio Tracunhaém em Urucuba, distrito de Limoeiro, no Agreste, atingiram cota de inundação, afetando diretamente a população.

Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, em balanço divulgado nesta segunda-feira (29), o município tem 481 pessoas desabrigadas e 900 desalojadas.

Ainda nesta segunda, são enviados 400 kits de higiene, 400 kits de limpeza, 700 colchões e 1.400 lençóis para a cidade.

Além de Goiana, o município de Timbaúba também foi muito atingido pelas chuvas. Ao todo, segundo a Defesa Civil, são 13 desabrigados e 1.578 desalojados. A cidade também recebe nesta segunda 200 colchões, 400 lençóis, 50 kits de limpeza, 100 kits de higiene, 200 garrafas de água mineral de cinco litros e 41 cestas básicas.

O município de Macaparana tem 29 pessoas desabrigadas, enquanto Vicência registra 60 desalojados e São Vicente Férrer, cinco pessoas desalojadas.

Resgates no estado

Em Goiana, a Defesa Civil resgatou duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação, em uma operação realizada com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Chuvas deixam cenário de devastação em Goiana | Foto: Cuca Drone (@cuca.drone)/Cortesia; Corpo de Bombeiros/Divulgação

Em Timbaúba, durante o final de semana, seis pessoas que estavam ilhadas e uma cadela foram resgatadas. Já em Nazaré da Mata, mais duas pessoas foram retiradas com o apoio da Defesa Civil do município.

"As equipes da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros seguem acompanhando a evolução do cenário, monitorando a situação nos municípios e prestando apoio às gestões municipais, com ações de resposta, assistência humanitária e levantamento dos danos provocados pelas chuvas", afirmou o órgão.

Novas informações serão divulgadas à medida que os levantamentos forem atualizados.



Previsão de diminuição das chuvas

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), após dias de fortes chuvas, a previsão é de chuva fraca ou nenhuma precipitação em todas as regiões do estado ao menos até o sábado (7). A atualização da tendência de precipitação foi publicada pelo órgão nesta terça-feira (29), e vem com um toque de esperança para os municípios que tentam se reconstruir.



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