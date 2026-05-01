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Mata Norte

Goiana registra mais de 208 milímetros de chuva em 24 horas e entra em estágio de alerta

População local deve acionar a Defesa Civil do município pelo número (81) 98896-8199

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Goiana acumula 208,2 milímetros de chuvaGoiana acumula 208,2 milímetros de chuva - Foto: Instagram/@tvgoianense/Reprodução

A cidade de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, foi a que mais choveu no estado nas últimas 24 horas.

Segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o município acumula 208,2 milímetros de chuva no período.

Os dados foram consultados às 12h10 desta sexta-feira (1º). Segundo a Prefeitura de Goiana, toda a cidade está em estado de alerta.

Parte do muro de uma escola em construção desabou após um canal transbordar.

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Em caso de necessidade, a população local deve acionar a Defesa Civil do município pelo número (81) 98896-8199.

Além de Goiana, estão entre as cidades que mais choveu Abreu e Lima, com 196,4 mm; Paulista, com 191,32; Olinda, com 180,92 mm; Camaragibe, com 177,74; Igarassu, com 176,52 mm; e Recife, com 163,91 mm.
 

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