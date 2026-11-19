A- A+

EDUCAÇÃO Goiana terá primeira Escola dos Povos da Pesca Artesanal do Brasil em 2027 Projeto prevê formação de jovens e valorização dos saberes tradicionais das comunidades pesqueiras

Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, deve receber a primeira Escola dos Povos da Pesca Artesanal do Brasil, com início das atividades previsto para o começo de 2027.

O projeto será desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), com recursos do Governo Federal, e terá como foco a formação de jovens e a valorização dos conhecimentos das comunidades pesqueiras.

A implantação da unidade foi tema de uma reunião realizada nesta quinta-feira (19), entre o prefeito de Goiana, Marcílio Régio, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e o secretário nacional de Pesca Artesanal do MPA, Cristiano Ramalho.

Encontro realizado na manhã desta quinta-feira (19) entre o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e o secretário nacional de Pesca Artesanal do MPA, Cristiano Ramalho | Foto: Cláudio Roberto/Divulgação

Formação

Na fase inicial, a Prefeitura de Goiana disponibilizará a estrutura da Faculdade de Ciências e Tecnologia Professor Dirson Maciel de Barros (FADIMAB), instituição pública municipal de ensino superior, para receber as atividades.

Enquanto isso, a UFPE e o Ministério da Pesca e Aquicultura trabalham na construção de uma sede própria.

A proposta prevê a participação de jovens, pescadores, marisqueiras, jangadeiros, catadores de caranguejo e educadores, com atividades que promovam a troca entre o conhecimento acadêmico e os saberes tradicionais das comunidades.

O projeto também prevê a produção de materiais educativos sobre pesca artesanal, sustentabilidade, racismo ambiental e cultura pesqueira.

“Receber em Goiana a primeira Escola dos Povos da Pesca Artesanal do Brasil é uma honra. A Prefeitura vai contribuir com a estrutura necessária para que esse projeto comece e gere oportunidades para nossa população”, afirmou o prefeito Marcílio Régio.

Tradição

Segundo o secretário nacional de Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho, a proposta é aproximar a formação educacional da realidade das comunidades pesqueiras.

“Queremos construir uma formação que valorize os conhecimentos tradicionais e permita que jovens e educadores compreendam a importância da pesca artesanal”, destacou.

Veja também