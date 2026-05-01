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Chuvas Goiana, Timbaúba e mais: confira os impactos das chuvas fora da RMR em Pernambuco Cidades da Zona da Marta Norte sofreram com o alto volume de água nesta sexta-feira (1º)

Cidades do interior e da Zona da Mata Norte de Pernambuco também sofreram durante o dia com as fortes chuvas. Segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o município de Goiana foi o local mais impactado do estado, acumulando 208,2 milímetros de chuva no período.





Prejuízos

De acordo com a Prefeitura de Goiana, toda a cidade está em estado de alerta. Parte do muro de uma escola em construção desabou após um canal transbordar. Algumas casas próximas também foram afetadas pela água, o que exigiu a evacuação imediata dos imóveis.

"Cinco famílias já foram acolhidas e estão alojadas na Escola Municipal IV Centenário, onde recebem o suporte necessário da gestão municipal", informou a prefeitura, em nota. A gestão informou ainda que está supervisionando as áreas atingidas. "Novas informações e atualizações sobre o quadro das chuvas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura", completou.

Também na Zona da Mata Norte, em Timbaúba, o município decretou situação de emergência. O decreto é válido por 30 dias. A ordem pode ser prorrogada caso haja necessidade de continuidade nas ações de resposta e reconstrução.

"O temporal vem afetando severamente tanto áreas urbanas quanto rurais, especialmente os bairros situados próximos a rios e riachos", afirmou a gestão da cidade. Segundo o documento oficial, os principais danos registrados incluem estruturas em estradas e pontes; avarias em residências e prédios comerciais; interrupção do tráfego em diversos corredores públicos; e prejuízos econômicos significativos para os setores público e privado.

"Desde o início das ocorrências, equipes da Prefeitura, Defesa Civil e demais secretarias municipais seguem mobilizadas, realizando monitoramento constante das áreas de risco, atendimento às demandas da população e suporte às famílias que precisaram deixar suas residências", completou.

Na infraestrutura, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) registrou deslizamento de barreira na PE-089, entre Timbaúba e Macaparana. Já na BR-232, em Moreno, houve queda de árvore, afetando o tráfego.

Afetados

As chuvas também atingiram vários municípios do Agreste, com alguns volumes superiores a 100 mm, casos de Gravatá (107,2 mm) e João Alfredo (100,2 mm). Outros locais bastante afetados pelo temporal foram Condado (114 mm), Vicência (118 mm), Itaquitinga (125 mm), Chã de Alegria (131,4 mm) e Glória do Goitá (139 mm).

Vale lembrar que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuvas intensas para as regiões Agreste, Sertão e Mata Sul de Pernambuco. O volume deve ficar entre 20 a 30 milímetros por hora, ou chegar a 50 milímetros por dia. Ao todo, 105 municípios foram notificados.

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