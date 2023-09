Golden shower: existem riscos para o fetiche mencionado por Flávia Alessandra?

A- A+

Em uma entrevista recente ao programa "Sobre Nós Dois", do canal GNT, a atriz Flávia Alessandra afirma já ter feito xixi em seu marido, o apresentador Otaviano Costa, declaração confirmada por ele em tom de brincadeira. A prática, conhecida como "golden shower" (chuva dourada, traduzido do inglês), ou urofilia, é um fetiche que envolve urinar no parceiro antes ou depois do sexo.

Outros famosos, como Ricky Martin, Carlinhos Maia, Andressa Urach e João Vicente de Castro também afirmam serem praticantes ou já terem praticado o ato. A urofilia tem sido registrada na literatura há pelo menos três séculos, a menção mais conhecida está no livro "Os 120 dias de Sodoma", escrito pelo Marquês de Sade no século 18.

A prática tem algum risco?

Uma preocupação que deve ser levada em conta para os casais que gostam da chuva dourada nos momentos de prazer é o risco de contaminação com a urina. Por ser um produto excretado pelo corpo, o líquido pode ser um reservatório de vírus da hepatite B ou citomegalovírus (CMV).

Além disso, durante a prática do "golden shower" os jatos do parceiro podem ser direcionados à diferentes partes do corpo, como boca ou a região íntima (dentro da vagina, por exemplo), locais mais sensíveis à infecções.

Outro possível desdobramento é a dermatite, como é chamada a irritação da pele, causada pelos ácidos presentes na urina. No caso de pessoas com feridas ou bolhas na pele, o contato com o líquido pode gerar ardência forte. A recomendação médica é que a prática não seja feita em nenhum local do rosto ou sobre feridas abertas.

Para além deste, também existem a chuva marrom, com fezes, a vermelha, com sangue, e a prateada que pode ser sêmen, saliva ou fruto da ejaculação feminina.

