A- A+

Pernambuco Golfinho é encontrado morto com marca de perfuração no corpo em Goiana O animal, um golfinho-clymene, chegou na área da praia ainda vivo, segundo moradores

Um golfinho foi encontrado morto, no domingo (17), com uma grande marca de perfuração no corpo, na praia de Catuama, em Goiana, litoral norte de Pernambuco.

O animal, um golfinho-clymene, tinha um furo circular no corpo que, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram responsáveis por sua morte.

De acordo com os relatos da comunidade local, o animal encalhou ainda vivo.

As pessoas que acompanharam o golfinho em seus últimos momentos de vida também relataram que a lesão sangrava de forma intensa, e o animal se debatia até vir a óbito.

O Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA) do ICMBio, após ser informado da morte do golfinho, orientou a comunidade a cobrir o animal com areia e aguardar a chegada da equipe que realizou o recolhimento do corpo.

Na necropsia, foi confirmada a presença da perfuração mencionada, compatível com hemorragia significativa. Somando as observações da comunidade com os achados macroscópicos iniciais, é possível que a lesão tenha sido determinante para o encalhe e o óbito do animal.

A causa exata da perfuração ainda não pôde ser estabelecida. Segundo o ICMBio, amostras foram coletadas durante a necropsia e exames complementares mais detalhados serão conduzidos, a fim de obter um diagnóstico mais preciso sobre a causa da morte.

A carcaça do animal teve a destinação e descarte adequados.

Veja também