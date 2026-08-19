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BRASIL Golpe do falso advogado: cartilha da OAB ensina como se prevenir e o que fazer se for enganado São mais de 2.300 denúncias desta modalidade criminosa desde janeiro do ano passado

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) elaborou uma cartilha para orientar a população sobre como não cair no golpe do falso advogado, além de orientar sobre como a pessoa deve agir se foi enganada.



A publicação foi distribuída durante uma campanha de combate a este tipo de crime, nesta terça-feira, na estação do metrô da Carioca, no Centro do Rio. Desde janeiro do ano passado a Ordem acumula mais de 2.300 denúncias desta modalidade criminosa.

Durante quatro horas, advogados da Corregedoria da Ordem tiraram dúvidas da população e distribuíram cartilhas (veja aqui) com dicas e orientações para que as pessoas identifiquem o crime e evitem ser vítimas deste tipo de fraude.

O golpe do falso advogado acontece quando criminosos abordam pessoas com processos em andamento na Justiça — de modo geral, por WhatsApp —, se passam por seus advogados e pedem dinheiro de forma indevida, sob alegação de liberação de recursos ou alguma movimentação processual. Para isso, usam nomes, fotos, registros e até dados de processos judiciais verdadeiros.





Entenda o golpe e saiba como se prevenir:

Como começa

Falsos profissionais, que se passam por advogados ou representantes de escritórios de advocacia, acessam dados públicos de processos judiciais e entram em contato com a vítima por telefone ou WhatsApp.

O que eles dizem

Os argumentos para convencer a vítima de que ela precisa deste trabalho:

Valores a receber em um processo

Herança inesperada

Necessidade de pagamento para liberar um benefício

Ajuda para resolver uma ação judicial

Até mesmo uma suposta ameaça de processo

Como convencem a vítima

Os golpistas costumam ter informações reais sobre o caso, como: nome, CPF, número da ação, tipo de processo e valores. Com esses dados, eles passam credibilidade e induzem a vítima a fazer pagamentos.

Como o golpe acontece

Após conquistar a confiança da vítima, os golpistas a induzem a fazer PIX ou pagar boletos que podem até ter logotipos de tribunais (para parecerem verdadeiros) para garantir os serviços oferecidos.

Como se proteger

Confirme os dados do advogado. Peça o número da OAB, o e-mail cadastrado e acesse no site.

Nunca aja sob pressão

Não transfira dinheiro sem confirmação,

Nunca envie valores para contas de pessoas físicas

Desconfie de pedidos via PIX, WhatsApp ou redes sociais.

Cuidado com as IAs

Hoje, criminosos podem usar IA para imitar a voz e até a imagem do seu advogado. Combine previamente com seu advogado uma palavra-chave para confirmar sua identidade em situações suspeitas.

Caiu no golpe?

Não apague nada

Tire prints das conversas, número e chave PIX.

Guarde os comprovantes de pagamento.

Confirme imediatamente com seu advogado.

Denuncie o número no WhatsApp.

Registre um Boletim de Ocorrência com todas as provas.

Além da campanha e da elaboração da cartilha, a OAB-RJ tem atuado em outras frentes no combate ao golpe do falso advogado. A partir de pedidos da entidade, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adotou algumas medidas para coibir a ação dos criminosos, como restringir os filtros de busca em seu sistema eletrônico de consulta processual; adotar dupla verificação de senha nos acessos ao sistema; e criar marca d’água para identificar advogados que acessam os processos.

Outras medidas foram a criação de uma comissão, ano passado, para combater os falsos advogados. São mais de 40 delegados da corregedoria da Ordem processando denúncias.

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