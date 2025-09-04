JABOATÃO DOS GUARARARAPES
Golpe do Pix falso: mulher é presa após causar prejuízo a restaurante em Piedade
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi autuada por estelionato/fraude
Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante por aplicar o "golpe do Pix falso" em um restaurante de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi autuada por estelionato/fraude.
Ela realizava as compras com Pix falsos e manipulava os comprovantes enviados ao estabelecimento comercial.
A prisão da mulher aconteceu na quarta-feira (3). Ela foi levada à Delegacia de Piedade, onde foram tomadas as medidas cabíveis.