JABOATÃO DOS GUARARARAPES Golpe do Pix falso: mulher é presa após causar prejuízo a restaurante em Piedade Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi autuada por estelionato/fraude

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante por aplicar o "golpe do Pix falso" em um restaurante de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi autuada por estelionato/fraude.

Ela realizava as compras com Pix falsos e manipulava os comprovantes enviados ao estabelecimento comercial.

A prisão da mulher aconteceu na quarta-feira (3). Ela foi levada à Delegacia de Piedade, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

